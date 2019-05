Fernández y Mallada airean en público su hostilidad al valorar el resultado del PP

Mercedes Fernández venía de cargar sin contemplaciones contra el papel de su partido en las elecciones autonómicas del domingo cuando la réplica de la responsable del resultado, Teresa Mallada, terminó convirtiendo el comité ejecutivo regional en una representación pública del abismo que las separa. La presidenta del PP asturiano había agotado el repertorio de los reproches, ella hablando desde la mesa del comité y Mallada, escuchando sentada en primera fila. "Nadie puede decir que una distancia de diez escaños respecto al PSOE sea un buen resultado". "Es preciso hacer correcciones en los mensajes". "En política, retroceder es perder y reflexionar". La líder de los populares asturianos, coprotagonista del sonoro enfrentamiento interno que el PP asturiano lleva a cuestas desde principios de año, se despachó a gusto en su parlamento de apertura de la reunión, que habitualmente es la única parte pública del cónclave del organismo directivo, pero resultó que ayer la candidata aludida insistió en pedir un micrófono para contrarrestar el discurso con su valoración alternativa y no se encontró forma pararla.

"Pero los medios de comunicación están?", se resistió Fernández. "No, no, no", la interrumpió Mallada. Y empezó en abierto su lectura del resultado del domingo, una versión de los hechos donde se la oyó decir que "la situación era complicada", que "nunca había habido tantas fuerzas compitiendo por el mismo espacio ideológico", que Pablo Casado le trasladó su felicitación o que las encuestas "nos daban entre seis y siete diputados" incluso en enero, antes de que ella fuese designada desde Madrid candidata a presidir el Principado.

Así se escenificó en público la guerra que no cesa y que enfrenta a presidenta y candidata justo desde ese momento en el que Casado se decantó por Mallada orillando a Fernández. Las dos, protagonistas de un serio desencuentro con palabras gruesas y conato de enfrentamiento ya en la misma noche electoral, condenadas a encontrarse de nuevo el lunes en el comité ejecutivo nacional, se dieron ayer dos protocolarios roces de mejilla al llegar a la reunión y la candidata se escabulló de inmediato del corrillo que rodeaba a la presidenta. Se escucharon entonces una a la otra con gesto serio y se aplaudieron poco, como por cumplir. Desde un extremo de la segunda fila las escuchaba a ambas José María Arribas, dirigente enviado desde Génova que no es la primera vez que viene a Asturias a tomar la temperatura del enfrentamiento.

En política, empezó su intervención Mercedes Fernández, "uno se prestigia diciendo la verdad" y siguió invitando al partido a "una reflexión" con "realismo y humildad". Exhortó a los suyos a "hacer correcciones en los mensajes" y puso en el debe del equipo de la candidata que "quizá no se puso el acento debido" en algunos asuntos bandera del PP, como la defensa de la eliminación del impuesto de sucesiones. "Todas las alertas que deban encenderse han de encenderse", remató, "para hacer una rectificación, porque el PP no tiene vocación de instalarse en la oposición".

Tuvo su puya también para el tipo de celebración del resultado en la noche del domingo. "Perdemos crédito a chorros ante la opinión pública, que no entiende que cuando se pierde se festeje como una victoria", dijo después de dejar de paso un apunte sobre la necesaria "ejemplaridad" de los candidatos en el que hubo quien quiso ver al fondo a Mallada y la polémica con la auditoría de Hunosa y su aparición en el "caso Hulla".

Pero ésta de los diez escaños es una historia que cambia según quién la cuente. Y Mallada, ya micro en mano, contó la suya girada en su silla y con el gesto adusto de Mercedes Fernández de fondo. Su candidatura, dijo, "se defendió en una situación complicada", compitiendo contra otros tres partidos de centro-derecha que sumados "quedan por debajo de nosotros", y consiguió que Asturias fuera "la autonomía donde menos descendió el voto del PP y la única donde sólo se ha perdido un diputado". La diputada electa prometió trabajo en la Junta y Fernández la aplaudió despacio cuando terminó instando a los presentes a "centrarnos en lo único importante, en hacer política, en conocer las necesidades de los ciudadanos y darles respuesta. Creo humildementeque eso se ha hecho en esta campaña. Dejémonos de otras cuestiones".