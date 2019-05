Moriyón dimite tras la derrota electoral de Foro: no será diputada y vuelve a la cirugía

Una breve discurso de 367 palabras sirvió ayer a Carmen Moriyón para anunciar que no tomará posesión de su acta de diputada en la Junta General del Principado y que volverá a su puesto de cirujana en el hospital de Cabueñes, aunque continuará como presidenta de Foro "porque sigo creyendo en este proyecto". La todavía alcaldesa en funciones de Gijón no admitió preguntas en "un día especial para mí" y se levantó, emocionada, para ceder el testigo de la rueda de prensa al vicesecretario general, Adrián Pumares. El vicepresidente del partido, Francisco Álvarez-Cascos estuvo en la reunión de la comisión directiva pero no acompañó a su presidenta en la comparecencia ante los medios de comunicación.

Carmen Moriyón confirmó una renuncia anunciada, ya que en más de una ocasión había advertido nada más asumir el "cartel electoral" de Foro que si no tenía mimbres para liderar un proyecto de cambio en la política asturiana volvería a su profesión, en la medicina. "Los resultados en las elecciones autonómicas se han alejado mucho de los objetivos previstos. Como cabeza de la candidatura (...) asumo la responsabilidad política de la derrota en las urnas. En consecuencia, renuncio al acta de diputada", confirmó Moriyón, poco antes de las siete menos cuarto de la tarde. Compareció ante los medios sola en una mesa. "Cuando se tiene una derrota en política lo correcto es dimitir", argumentó la presidenta de Foro, que dijo guardar "un recuerdo imborrable" de todas las personas que han trabajo con ella a lo largo de esta trayectoria en la vida pública, lamentó "los errores que haya podido cometer" y pidió disculpas a quien se haya sentido "ofendido o defraudado por mi comportamiento".

Volverá al ejercicio de la medicina. "Renuncio al acta de diputada en la Junta General del Principado y entro por una puerta giratoria que me lleva a mi plaza de Cirugía General en el Hospital de Cabueñes, donde siempre he trabajado desde que completé mi formación académica", leyó en un texto que llevaba preparado y del que apenas se salió en su comparecencia ante los medios, en la que eludió responder a preguntas. Moriyón, no obstante, despejó antes otra de las grandes incógnitas. Seguirá al frente de Foro, evitando así la celebración, al menos inmediata, de un congreso que debiera elegir a su sucesor. "Continuo como presidenta del partido porque sigo creyendo en este proyecto. Se lo debo a los más de 34.000 asturianos que con sus votos nos han permitido obtener 49 concejales presentes en 21 municipios", confirmó ante la atenta mirada de su secretario general, Adrián Pumares, que sí la acompañó en la comparecencia en la sala de prensa.

Moriyón dejó entrever que está dispuesta a introducir novedades en el partido y defendió la identidad regional de su formación. "Propiciaremos los cambios necesarios para adaptarnos al nuevo escenario político y a lo que la sociedad asturiana demanda en la actualidad. Somos el único partido regionalista, con un proyecto y una ideología propia más allá de personalismos", sostuvo la presidenta de Foro.

"En este punto lo dejo", comentó Moriyón mientras se levantaba para ceder el testigo, ya en rueda de prensa, a Pumares. El secretario general aclaró que Moriyón no renuncia a su acta por presiones de su comisión directiva. "Es una decisión personal de Carmen y muy meditada", aseguró el secretario general, quien añadió que la todavía alcaldesa de Gijón, en funciones hasta el 15 de junio, "tiene la confianza de todo el partido". El escaño que deja vacante Carmen Moriyón será para el número tres de la lista, Pedro Leal, según confirmó el propio Pumares, que sí recogerá su credencial de diputado.