Osoro: "Solo pido justicia y orden, y que se acabe con el cainismo de esta región"

La vista oral del complejo y si se apura tedioso juicio contra el exdirector del Serida, Koldo Osoro, y tres trabajadores del servicio por malversación -habrían explotado una granja privada usando medios del Serida- llegó ayer a las conclusiones, tras las que Koldo Osoro ejerció su derecho a la última palabra: "Solo pido que se ponga de una vez un poco de justicia y orden, y que se acabe con el cainismo que hay en esta región". Hoy jueves se reunirán el juez Rodríguez Santocildes y los letrados para elaborar el objeto del veredicto, que se dará mañana a los miembros del jurado.

Ayer, la fiscal Inmaculada Montequín cargó contra su propia perito, asegurando que no había sido "la que le hubiese gustado". Se comprende. La perito hizo un primer informe en el que indicaba que el gasto de pienso era muy superior al consumo esperable a la vista de los animales censados, avalando así a la acusación. Pero cuando compareció en el juicio terminó dando la razón a las defensas y diciendo que todo era correcto.

"Todo ese ganado se alimentaba con pienso del Serida, guiado por trabajadores del Serida, y daba una ganancia redonda, todo limpio", en un contexto de "impunidad", dado que la granja de Illano estaba semiescondida, indicó. "Lo de los cerdos es escandaloso. Hasta 2014, cuando se presentó la denuncia, no hubo proyecto. Y los trabajadores decían que los tenían allí 'por probar', sin control alguno", indicó. En cuanto al proyecto Major Flavour, mostró su asombro por las catas por importe de 30.000 euros: "El churrasco, a costa del dinero de todos".

El letrado del Principado, Pedro Isidro, quitó hierro al informe del secretario general técnico de la Consejería de Desarrollo Rural, según el cual la actividad de la cooperativa en Illano no había causado perjuicio al erario. "Carece de personal para valorar la existencia de pérdidas y su informe debe tomarse como algo provisional", aseguró. Isidro añadió que "la decisión de acusar la tomó el Consejo de Gobierno, por algo será". Los acusados, dijo, "mezclaron todo, lo público y lo privado". Y se centró en la pretendida "colaboración verbal" de la cooperativa con el Serida. "La inexistencia de papeles hurta a los órganos de control la existencia de algo ilegal", remarcó.

"Ánimo de venganza"

El letrado de Osoro, Víctor Tartiere, quiso ganarse al jurado con una defensa vehemente, tanto que tuvo que pedir perdón a la fiscal, cuya investigación descalificó sin piedad. Tartiere, que se dijo harto de un asunto que llegó a los tribunales por "la dejadez del Seprona", aseguró que el caso se inició por "el ánimo de venganza de un mendrugo al que echaron del Serida porque en cinco años no fue capaz de sacar la tesis; hay que ser tonto para presentar una denuncia anónima y poner el nombre".

El letrado la emprendió con el teniente del Seprona que llevó la investigación, y que calificó a los acusados como "una banda criminal organizada por Osoro con cuatro cuatreros". Y es que el Seprona "no entró en la finca ni preguntó al Principado, ni a la Consejería, ni al Serida, ni a Osoro, ni al exgerente Pedro Castro". Negó que la Fiscalía "haya presentado una sola compraventa de ganado ni un saco de pienso".

Los cerdos, dijo, fueron comprados por Osoro y los trabajadores y luego reportaron al Serida 183.000 euros: "Es la primera vez que se comete un delito de malversación pagando". El que mandaba era el Consejo Rector, no Osoro, que "es un científico". Se preguntó: "¿Existía una ganadería paralela en Illano? Eso viene de la inquina de los enemigos de Osoro. Unos funcionarios incompetentes hicieron caso de un denunciante inútil y melón", término éste que retiró. E incitó al jurado a pedir a la Fiscalía que investigue a "la banda del gochu asturcelta, con su presidente a la cabeza".

Ángel Bernal, defensor de Urcesino García Prieto, más mesurado, dijo que la fiscal "persiste en una equivocación" y solo presenta hipótesis. Resaltó que el exgerente Castro declaró que la cooperativa colaboraba con el Serida, y que no tenía por qué documentarse. El primer peritaje de la Fiscalía estuvo basado en datos erróneos, y el Principado no alega daño alguno, "el primer caso que veo en mi carrera". Añadió que en la Junta ya se explicó que la gestión era correcta, pero el Gobierno decidió acusar porque, "políticamente, no lo soportaba, hubiesen caído sobre él los partidos que le acusan de encubrir a un corrupto".

José Antonio Suárez, abogado de José Manuel Méndez y Arsenio Álvarez, aseguró que estos trabajadores del Serida podían tener una cooperativa: "No hay incompatibilidad, y si la hubiera, no es delito, sino una cuestión administrativa". Y no dudó en señalar que Osoro había patrocinado la cooperativa de manera altruista, para que los trabajadores no se que quedasen en la calle.