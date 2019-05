Almacenes Casa Javier: Una empresa con todos los artículos necesarios del hogar cumple 137 años

Almacenes Casa Javier nació en 1882 en forma de comercio mixto tradicional. Sus fundadores, Javier Martínez e Inocencia Álvarez, aumentaron el negocio con una fábrica de manteca y conservera, destinada a la exportación de productos típicos asturianos a Cuba, Puerto Rico, etcétera. La historia de la empresa se perfila como un matriarcado. Primero Inocencia y luego su hija Visita, que a pesar de su temprana viudez no dejaron de emprender. Durante estos más de 130 años la empresa ha ido adaptándose a las necesidades del entorno. Tras Visita la expansión del negocio continuó con Javier y María, y posteriormente con José e Isabel. En la actualidad, Javier, un joven de 25 años, hijo de estos últimos, se ha enrolado en el negocio familiar. Graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y máster MBA. Los tres familiares al frente del negocio están centrados en crear sinergias de conocimientos para captar cada vez más clientes y abrir fronteras.

En este negocio el cliente puede comprar desde el primer ladrillo que pone en su casa hasta el último utensilio de menaje. Ofrecen un servicio integral para el hogar: materiales de construcción, suministro industrial, muebles, descanso, baños, ferretería, decoración y un largo etcétera. Tras cinco generaciones, la empresa sigue enfocada hacia la mejora continua. Por otro lado, pertenecen al grupo ferretero Cofedas.

Para sus propietarios no hay nada más reconfortante que la satisfacción de un cliente. "Es un reconocimiento profesional y personal único. Actualmente en nuestra mueblería disponemos de una amplia variedad de estilos y precios, nuestro servicio es más personalizado y barato para el cliente que el de cualquier gran superficie. Gracias a nuestra larga trayectoria, contamos con acuerdos comerciales de distribución directa con las principales marcas del sector. Tenemos servicio de reparto y montaje de todos nuestros artículos. Contamos con un competitivo servicio de financiación que ayuda al cliente a fraccionar sin intereses sus compras", enumera Javier Pérez Fernández, que enzalza que "la mejor escuela para el negocio es el ejemplo de mis padres y mis abuelos, éstos últimos ya fallecidos". El éxito del negocio también se sustenta en el profundo arraigo que mantiene la familia con Salas.



Financiación

El reto de Pérez Fernández, la sabia nueva de la empresa, es hacer ver al cliente que aparte de ofrecer servicios adicionales, no son más caros. "Cada vez la gente está más concienciada. Antes de ir a una gran superficie me vienen a preguntar, les informo detalladamente de todas las especificaciones de los artículos y les digo que comparen con otros competidores del sector. De momento, me va muy bien con esta estrategia, lo que denota nuestra competitividad", ensalza. Además, están en continuo reciclaje y siguen las tendencias. Cuentan para ello con programas de diseño de baños. Crean y diseñan todo tipo de espacios interiores y exteriores, adaptados al estilo y el presupuesto de cada cliente. Presupuestan, asimismo, amueblamientos integrales a precios sin competencia.

Más información en su Facebook pinchando en este enlace.