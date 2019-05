Buznego: "Asturias no confía en una alternativa al PSOE"

"Las victorias concatenadas del PSOE en Asturias se explican por la historia política de la región, considerada una comunidad mayoritariamente de izquierdas, lo que tiene un gran peso en el voto. Otro factor decisivo es la falta de confianza de los asturianos en la oferta que les hacen otros partidos. El cambio político no se confirma porque los adversarios no inspiran confianza".

De este modo resumió ayer el escenario poselectoral en Asturias el sociólogo Óscar Rodríguez Buznego, uno de los participantes en la mesa redonda organizada en colaboración con el Colegio de Sociólogos y Politólogos, a fin de analizar los resultados de los triples comicios del 26M.

"El destino de Foro es desaparecer, pero vamos a ver cómo desaparece; Vox también ha obtenido un porcentaje muy bajo de votos y Ciudadanos no ha conseguido convertirse en esa alternativa al PP, ni en Asturias ni en el resto de España", aseguró el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oviedo.

Hans Peter van den Broek, profesor de Sociología en la Universidad de Oviedo, realizó una completa disección del panorama que se abre en Europa, con un claro cambio de composición en el Parlamento Europeo, donde pierden la mayoría los socialdemócratas, con los que está adscrito el PSOE, y el Grupo Popular, en el que se integran los eurodiputados del PP. La mesa, moderada por Arsenio Valbuena, sociólogo y socio fundador de Pragma Sociología Aplicada, también dedicó amplia atención a diseccionar la situación de los llamados "nuevos partidos" y el papel que jugarán en la legislatura que comienza. "La crisis del PP es muy propicia para que crezcan otras fuerzas, pero no ha sido así en el caso de Vox, que no ha crecido tanto como se llegó a pronosticar. La crisis de Podemos no es solo de liderazgo, y Errejón no va a conseguir remontar los resultados. Podemos es un producto azaroso del 15M, un partido antisistema, igual que Vox; se les presentó una oportunidad única que no han sabido aprovechar", aseguró Rodríguez Buznego. "Podemos ha sufrido una pérdida muy importante de votos que han ido al PSOE y han contribuido a una victoria clara, pero con muchas limitaciones", abundó.

Los analistas coincidieron en considerar muy distinto al actual el escenario político de 2015 y 2016. A partir de la moción de censura a Mariano Rajoy, que llevó a la Presidencia a Pedro Sánchez, las cosas cambiaron radicalmente. "Lo que más influencia ha tenido en los resultados es precisamente el acceso del PSOE al Gobierno", manifestó el profesor Rodríguez Buznego, partidario de que Pedro Sánchez intente un Gobierno de coalición que frene la debilidad parlamentaria del partido. Hans Peter van den Broek habló del caso de Vox, que ha estudiado con exhaustividad, y mostró sus dudas acerca de si la formación que lidera Santiago Abascal pertenece a la derecha radical europea, al modo del Frente Nacional de Le Pen, o es un producto más específico de la política nacional.

Rodríguez Buznego dijo con rotundidad que no es correcto hablar de un camino de vuelta al bipartidismo en España: "Realmente, en este país lo más habitual ha sido la fragmentación y el multipartidismo; el reflejo de una sociedad muy compleja".

Al acto asistieron Jacobo Blanco, decano del Colegio de Sociólogos, y Germán Hevia, presidente de la Asociación Asturiana de Sociología.