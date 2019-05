El trago verde que espanta el calor

Calor y sidra maridan bien, sobre todo ahora que la bebida regional se juega el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y para convencer a la Unesco de que se lo merece, los asturianos aprovecharon ayer la ola de calor -se superaron los 33 grados en el Suroccidente y en otros puntos los 30 fueron habituales durante gran parte de la jornada- para convencerse de que tomarse una sidra siempre es bueno, y más para refrescar el cuerpo y compartir terraza con amigos y familiares

A rebosar estuvieron los emplazamientos sidreros tradicionales de Oviedo -la calle Gascona- y de Gijón, como la cuesta del Cholo, la plaza del Lavaderu o la plaza de la Casa Natal de Jovellanos. Un grupo de amigos de Madrid aprovechó en la villa gijonesa el buen tiempo para disfrutar del fin de semana en la región. "Ya llevamos ocho botellas, con este calor entra muy bien y la verdad que estamos todos muy a gusto", confesó Daniel García, esforzándose por escanciar: "No tenemos ni idea, pero lo intentamos". Con más estilo cumplió con el ritual Ana Santamarina, sorprendida de quien prefería ayer la cerveza o el tinto de verano para paliar al calor. "Donde esté la sidra que se quite todo, que además es muy nuestra; entra genial si está fresca, pero con estos días de calor hay que beber deprisa porque calienta rápido", bromeó mientras escanciaba un culín a Rosa Diéguez. Desde Avilés llegó el consejo sidrero: "Como este día va a haber pocos en verano, hay que aprovecharlo". Lo dijo Javier Fernández, a sidras con su familia en el llamado Lindero de la sidra, en Villalegre, que a la hora de comer ayer bullía, especialmente en las terrazas. "A mi me entra mejor la sidra con este tiempo, de hecho, en invierno casi ni la bebo", señaló. Junto a ellos, un grupo de amigos compartían también las botellas verdes y vasos. "Pues yo creo que la sidra mejor en invierno. Yo soy el mayor sidrero de la zona y lo sé bien. Ahora las tienen en hielo, mientras que cuando hace frío están en temperatura ambiente y es mejor", señaló Paco Pichel.

En Mieres, para combatir las altas temperaturas, no se duda: la sidra. Y ningún sitio como la popular plaza de Requejo. Así sentencia la pareja formada por Jaime Díaz y Natividad Hernández. Ambos admiten ser "sidreros", independientemente de si hace calor o frío, "pero sí es verdad que con estos días, presta mucho salir a la terraza para tomarse unas sidras", dijo ella.

Tierra poco sidrera el Occidente, pero también hubo sidra contra el calor, como en Vegadeo, donde a media mañana se superaban los 25 grados. En el centro de Asturias, Thalia Pérez y Tania Pérez, dos primas de Grado, se refrescaron después de tomar el sol con unas sidras en un merendero. "Es lo mejor que entra con tanto calor", dijo Thalia Pérez. A renglón seguido, su prima: "Es lo que más apetece".

Por el Oriente playas y terrazas estuvieron abarrotadas. Y, para combatir el calor, nada más refrescante y autóctono que una botella de sidra. Desde Madrid llegaron David González y María Luisa Blázquez, que tomaron unos culinos en la playa de Toró (Llanes). "La verdad es que entra muy bien, es como para estar bebiéndola todo el día", dijo González, quien, eso sí, apuesta por acompañarla de las comidas más típicas de la región.