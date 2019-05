Vázquez se alinea con Valls, abre la puerta a pactar con el PSOE y declina unirse a Vox

El candidato de Ciudadanos a la presidencia del Principado, Juan Vázquez, admitió ayer que está "más cerca" de las posiciones de Manuel Valls (candidato de la formación naranja a la Alcaldía de Barcelona) que de las del presidente nacional del partido, Albert Rivera: abrió la puerta a pactar con el PSOE un gobierno estable para el Principado, a la vez que rechazó cualquier acuerdo con Vox. Vázquez matizó que su planteamiento no choca con el del presidente del partido y que, en todo caso, hay un comité nacional de pactos y habrá otro autonómico que decidirán la línea a seguir en las negociaciones con otros partidos políticos.

"Me alineo más con lo que ha dicho Manuel Valls", en el sentido de que la "esencia" de un partido como Ciudadanos, "de centro y modernizador", es buscar pactos de gobierno "de centro", y "no con los extremos". Y añadió: "Yo soy independiente, tengo independencia de criterio y mucho respeto al partido por el que he encabezado la candidatura, no quiero ser un verso suelto pero tampoco renunciar a mi criterio. Los partidos no son propiedad de los aparatos, sino de los electores y nosotros tenemos la legitimidad de 73.000 asturianos que nos han votado", dijo.

Dejó aún más claras, si cabe, sus preferencias al señalar que, además de con Valls, su pensamiento se sitúa próximo al manifestado por Ciudadanos en Castilla y León, donde parece cercano un pacto de Ciudadanos con el PSOE. No obstante, matizó que está dispuesto a "hablar con todos de lo importante para Asturias". Con una única línea roja: no habrá pactos con los extremos, donde sitúa a Voz y a Podemos.

El cabeza de lista de la formación naranja señaló que el PSOE como ganador "legítimo" de las elecciones debe decidir qué hará. Vázquez indicó que el PSOE, además de gobernar solo, puede elegir dos alternativas: "la fórmula 26 o la fórmula 25", en referencia a pactar con Podemos e IU, con los que sumaría 26 diputados, o con Ciudadanos, con lo que el gobierno contaría con 25 apoyos. Un pacto PSOE-Ciudadanos serviría, además, para "recentrar"la política del Gobierno.

Aseguró que esta formación daría "estabilidad" al Ejecutivo. "Podemos aportar mucho", señaló Vázquez, quien detalló que los tres ejes sobre los que pivota su propuesta son: "dinamización económica, equidad social y regeneración democrática".

Vázquez se reunió ayer en Oviedo con los otros cuatro diputados electos el domingo -Ana Coto, Sergio García, Laura Pérez Macho y Armando Fernández Bartolomé- para iniciar las conversaciones para la organización interna del futuro grupo parlmentario. Vázquez será el portavoz.

