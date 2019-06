Declaran inocentes al exdirector del Serida y a tres trabajadores

Inocentes. Así ha declarado un jurado popular al exdirector del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (Serida), Koldo Osoro, y a tres colaboradores, acusados de un delito de malversación por utilizar medios públicos para la empresa privada de ganado Prodexcal. Los nueve miembros del tribunal popular adoptaron la decisión por unanimidad, tras trabajar toda la noche del viernes al sábado -tuvieron que responder a casi 200 preguntas con su motivación- y seguir dos semanas de sesiones en la Audiencia Provincial de Oviedo.

Víctor Tartiere, abogado de Koldo Osoro, manifestó ayer su satisfacción por el veredicto: "Era una tarea muy compleja porque la fiscal y el abogado del Principado habían hecho un buen trabajo", destacó.

La Fiscalía y la acusación particular (el propio Gobierno autonómico) solicitaban para el exdirector del Serida una condena de cuatro años y seis meses de prisión, mientras que para los tres trabajadores del servicio once años de cárcel en conjunto. Según las acusaciones, Koldo Osoro y sus colaboradores vendían reses, una parte oficialmente por el Serida y otra parte, la mayoría, a título particular en su beneficio a través de Prodexcal. Para el traslado del ganado, se aprovechaban, según se dijo en el juicio, del camión del Serida y alimentaban al ganado con pienso abonado por la sociedad pública. Sin embargo, ya en la primera vista se presentó un reciente informe del Principado que concluía que "no había constancia" de irregularidades.

La última sesión se celebró el miércoles, tras cargar la Fiscalía y el Principado contra sus propios peritos. Después de las conclusiones, Koldo Osoro ejerció su derecho a la última palabra: "Sólo pido que se ponga de una vez un poco de justicia y orden, y que se acabe con el cainismo que hay en esta región". Ahora, los jueces tendrán que dictar una sentencia sobre la base de las motivaciones que ha dado el jurado popular.