Los diputados de Foro, los únicos ausentes en la entrega de credenciales por la Junta Electoral

Los diputados de Foro han sido los únicos ausentes en la entrega de credenciales por la Junta Electoral a los integantes del parlamento autonómico para la undécima legislatura. La más numerosa ha sido la representación socialista, encabezada por Adrián Barbón, que ha insistido en que no es el momento de hablar de posibles acuerdos en el gobierno del Principado hasta que se despeje la constitución de los ayuntamientos el próximo 15 de junio. "Ahora toca frenar la involución en los ayuntamientos", afirmó Adrián Barbón, quien señaló que el PSOE "fue el partido que más aumentó su nivel de apoyo en Oviedo, con más de diez mil votos más y tres concejales más".

La cabeza de lista del PP, Teresa Mallada, destacó que el grupo de diputados de su partido "está perfectamente preparado para asumir los retos de esta legislatura, que no son pocos". Mallada precisó que renuncia a la pensión correspondiente su prejubilación porque se incorpora al parlamento regional y sobre las palabras de Barbón acerca de Oviedo precisó que "los ovetenses han hablado de forma absolutamente clara para que Canteli sea el próximo alcalde".

Juan Vázquez, de Ciudadanos, destacó el "ambiente cordial" en el acto de entrega de credenciales y sostuvo que los diputados de su grupo "estarán siempre dispuestos a hablar de acuerdos que den estabilidad a Asturias y afrontar las soluciones de los problemas que tiene Asturias. Queremos romper los empates de impotencias en Asturias" y eludió hablar de posibles pactos que afecten de manera global a los ayuntamientos y al Gobierno asturiano: "He venido para el cambio y no para el intercambio". Lorena Gil, de Podemos, abundó en que su grupo volverá a pedir la reducción de salarios de los diputados autonómicos en cuanto arranque la actividad del parlamento asturiano. Ángela Vallina, de IU, manifestó que están a la expectativa de la estrategia que marque Barbón de cara a la gobernanza del Principado: "Todavía no hay ninguna reunión prevista y veremos qué hace Barbón, si el "con Rivera no" también se aplica en Asturias". Ignacio Blanco se mostró encantado de "estar en el grupo mixto" por la visibilidad que la entrada en el parlamento autonómico supone para Vox pero no descartó la hipótesis de que formen grupo con Foro. "Vamos a ser los auditores del Gobierno", afirmó y avanzó que "ya estamos trabajando en la gestión de los montes vecinales". Foro, tras la renuncia de Carmen Moriyón a recoger su acta de diputada, envió este mediodía a una representante para recoger las credenciales de sus dos diputados en la Junta General.