La adopción merece la pena

Quiero un perro. ¿Adopto o compro? Los expertos en la materia consideran que lo ideal es adoptar, debido a que son muchos los animales abandonados que merecen una mejor vida. La Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias participará este domingo en la #Canwerun Gijón, evento deportivo organizado por LA NUEVA ESPAÑA en el que presentará a algunos de sus perros en adopción. Del mismo modo contará con un stand solidario y un punto de información.

La Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias lleva más de un lustro buscando familia a animales desamparados, principalmente perros y gatos. "Hace unos meses superamos el millar de adopciones, que son nuestro principal objetivo", explica Alejandra Mier, secretaria de la entidad. "No podemos estar más que agradecidos a todas esas personas que confían en nosotros para aumentar la familia", añade. Y es que en La Protectora, cuyas instalaciones están en Les Folgueres, Siero, en el centro de Asturias, se esfuerzan especialmente en asesorar a las familias en la búsqueda del animal indicado en cada caso. "No se trata de buenas y malas familias o buenos y malos perros, se trata de encontrar el animal adecuado para cada hogar. Una familia puede ser perfecta para uno de nuestros perros e inadecuada para otro", concluye Mier. Por eso, en La Protectora cuentan con una educadora canina que asesora a las familias, así como una responsable de adopciones y la posibilidad de hacer una acogida preadopción antes de tomar la decisión definitiva. Todo el procedimiento es muy flexible para adaptarlo lo mejor posible a cada situación.

La Protectora recoge animales procedentes de instalaciones municipales, donde pasan un periodo de tiempo hasta ser formalmente declarados abandonados, o entregados directamente por su dueño. "Nuestro centro es un refugio, por lo que no puede recoger animales directamente de la vía pública ya que para ser declarados legalmente abandonados tienes que pasar primero ocho días hábiles estando bajo responsabilidad municipal, y es en ese periodo en el que el propietario puede aparecer y recoger a su animal", puntualiza la secretaria de la entidad. En 2018 la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias se hizo cargo de casi 400 perros y gatos sin hogar.

La protección animal ha experimentado una rápida evolución en los últimos años acorde con el incremento de la sensibilidad social para con la lacra que supone el abandono de animales en España. Situaciones como que nazcan cachorros en un centro municipal, incrementando el número de animales abandonados, ahora son absolutamente inadmisibles. Actualmente, toda instalación que se precie tiene a los animales sanitariamente controlados, con sus vacunas, desparasitaciones, identificación, esterilización... al día. "Por suerte se acabaron los tiempos de centros lúgubres donde una persona con pocas habilidades sociales te recibía a la puerta de malas maneras y no te dejaba pasar, las famosas perreras, ahora la sociedad demanda no solo que los animales abandonados no se sacrifiquen, sino que estén bien atendidos y poder visitar toda la familia el centro, incluidos los niños, para encontrar el compañero adecuado de cuatro patas sin que ello supongo un trauma por las condiciones en las que están los animales, como pasaba antes", explica Mier.

La transparencia en los centros se ha incrementado de manera importante. Los protocolos actuales de buena gestión de este tipo de centros, sean públicos o privados, hacen gran hincapié en la importancia de acercar el centro a las familias y la comunidad, con políticas de puertas abiertas donde todas aquellas personas que quieran adoptar o ser voluntarios sean bien recibidas y puedan visitar las instalaciones. También es importante recibir visitas de colegios o diferentes colectivos, si se quiere dar visibilidad a estos animales. "En el refugio es habitual que nos visiten colegios, lo cual es básico para concienciar a las próximas generaciones sobre esta problemática, y también diferentes colectivos, que en nuestro caso llegan a través de la asociación Olas sin Barreras o los scout de San Miguel. También participamos en actividades con Mar de Niebla y Abierto hasta el Amanecer o visitamos residencias de ancianos en Gijón, hay que estar en contacto continuo con la sociedad". Ya no hay excusa para no visitar un refugio antes de tomar la decisión final, que debe ser meditada y responsable, sobre tener un animal.



La #Canwerun Gijón será más que un evento deportivo que una a perros y humanos. Esta carrera servirá también para concienciar sobre el cuidado que se merecen las mascotas y para que aumente la solidaridad con los animales abandonados. La #Canwerun nació el año pasado con el objeto de concienciar acerca de la importancia de tener una mascota, fomentar la adopción de estas, conseguir más municipios "Pet Friendly" -amantes de los animales domésticos- en la región, así como espacios verdes y que los perros sean aceptados en más lugares públicos. Es por esta razón que las dos carreras que se celebrarán el domingo 9 de junio están abiertas a todos los públicos y, por ende, a todas las mascotas.

Los participantes podrán correr en dos categorías diferentes. Habrá una carrera de 4 kilómetros y una marcha de 2 kilómetros. La primera empezará a las 10 de la mañana y la segunda tres cuartos de hora después. La jornada deportiva seguirá con una exhibición canina y una pasarela de adopción, a partir de las 12 de la mañana. Recibirán trofeo los primeros de la categoría Runner -masculino, femenino y familia- y medalla para los tres primeros menores de las categorías Runner, Marcha y Familia. Además, darán un cheque regalo de El Corte Inglés al perro más especial y concurso de redes sociales aspiradora Bissel.

Esta es una iniciativa puesta en marcha por LA NUEVA ESPAÑA, Prensa Ibérica -grupo de comunicación al que pertenece este diario- y el Patronato Municipal de Deportes de Gijón, que, conscientes de la importancia de llevar un estilo de vida activo, han organizado una prueba atlética que tendrá lugar el próximo domingo 9 de junio en el Parque Fluvial de Viesques, en la villa de Jovellanos. Este evento deportivo cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés, True Instinct, Bissell y Caja Rural de Gijón. Colaboran en el mismo Coca-Cola, Boomerang y Supermercados El Corte Inglés.

Las inscripciones a la #Canwerun Gijón se pueden realizar a través de la dirección https://www.canwerun.com/gijon/inscripciones/ . Incluyen: bolsa del corredor, camiseta del evento de la marca Boomerang y bandana customizada para la mascota; bono regalo de 10 euros para compras a partir de 30 euros a canjear en el departamento de mascotas de El Corte Inglés de Gijón hasta el 30 de junio de 2019; producto True Instinct; Guía Travelguau; zona de avituallamiento líquido y sólido tras la competición; servicios médicos; seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes. La #Canwerun Gijón destinará el 30% del importe recaudado de las inscripciones de la carrera a un fin solidario, ya que tienen en cuenta que no todas las mascotas corren la misma suerte. Las hay que son abandonadas por sus dueños, sobre todo cuando se acercan las vacaciones de verano, o que residen en albergues o centros comunitarios sin ningún tipo de cuidados extra.

