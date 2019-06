Enésimo incidente en la red asturiana de Feve: pasajeros atrapados en Mieres

Una avería en un tren de cercanías de vía estrecha (antigua Feve) ha atrapado a varios pasajeros "en mitad del monte" entre Mieres y Ablaña. Durante más de una hora estuvieron parados, a la espera de una solución, después de que el conductor anunciase la incidencia, supuestamente por un fallo de un manguito.

"El tren no va ni para adelante ni para atrás. Estamos en el medio del monte, entre el puente y un túnel. Llamaron a un técnico. Si no llega a la zona van a mandar otra unidad de Feve, no saben si para cambiarlos o remolcarlos", contaba, desde el tren, un afectado. Al final, según testigos, la solución era remolcarlos.