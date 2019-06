Manjares marinos para deleitarse en Ribadesella

Los manjares marinos harán las delicias de los comensales durante este fin de semana en Ribadesella. La localidad acoge las XXXV Jornadas Gastronómicas del Mar, que se celebran del 7 al 9 de junio. Los comensales podrán degustar creaciones en base a productos de la zona de alta calidad como en años anteriores. Se trata de un evento culinario instaurado en el calendario gastronómico de Ribadesella con el que los vecinos homenajean al sector marinero de esta localidad. No en vano, Ribadesella cuenta con puerto pesquero y lonja desde la que se despachan los mejores productos que da el Cantábrico.

Diez establecimientos hosteleros participarán en las XXXV Jornadas Gastronómicas del Mar, de los que ocho ofrecerán menús elaborados en base a productos del mar y dos lo harán en formato de tapeo. Todos los menús incluirán entrante, dos platos y postre. La novedad del año pasado fue que varios alojamientos del municipio se sumaron a la iniciativa ofertando descuentos durante ese fin de semana. Este año, la hotelería también ofrecerá estos descuentos para que los visitantes llegados de otros puntos puedan pernoctar en Ribadesella a precios asequibles y así disfrutar aún más de las Jornadas Gastronómicas del Mar.El Ayuntamiento también aporta su granito de arena con las visitas guiadas gratuitas, que parten desde la Oficina Municipal de Turismo.

Las XXXV Jornadas Gastronómicas del Mar se han afianzado con el paso de los años como una cita ineludible para los amantes del pescado y el marisco. Y es que no hay mejor lugar para degustar los manjares marinos que una localidad costera. Ribadesella también cuenta con un sinfín de atractivos turísticos con los que disfrutar durante todo el año, como son los edificios singulares y los templos religiosos históricos, así como los vestigios de la prehistoria.

Este fin de semana, Ribadesella vive el momento cumbre de la cocina marinera con estas jornadas gastronómicas en las que se aúna la cocina tradicional cantábrica con los platos más creativos que idean para la ocasión los cocineros locales.

La cocina y la mar se unen en esta fiesta gastronómica que da el pistoletazo de salida de la temporada de verano en la que Ribadesella espera una masiva afluencia de turistas, como cada año. No en vano, su popularidad se acrecentó en los últimos años gracias, en parte, a la conexión de los actuales Reyes de España con la localidad.



Participantes:

Menús:

–Ático de Tito Bustillo (Avda. Tito Bustillo, s/n. Tfno. 984 050 032)

–El Mesón de Ana (C/ Manuel Fernández Juncos, 5. Tfno. 984 841 165)

–El Prau (Tereñes, 64. Tfno. 985 861 277) –La Chopera (Collera, 46. Tfno. 985 860 445)

–La Talamera (Plaza Santa Ana, 8. Tfno. 984 841 040)

–María Manuela Bistró (C/ Manuel Casa de la Villa, 18-20. Tfno. 985 860 814)

–Sibariz (Ctra. los Pandales, s/n. Sebreñu. Tfno. 985 857 702)

–Tapería Jose (C/ Manuel Fernández Juncos, 3. Tfno. 985 861 004)

Tapeo:

–Abareque (C/Manuel Casa de la Villa, 34. Tfno. 984 280 286)

–Scala (Plaza Jovellanos, 5. Tfno. 651 911 673)