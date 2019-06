Segundo día de EBAU: quejas por la dificultad de los exámenes de Matemáticas

Segundo día de EBAU en Asturias y más quejas. Los 4.125 jóvenes que se enfrentan a la prueba de acceso a la Universidad realizaron esta mañana los exámenes de Lengua Extranjera (la mayoría Inglés) y de la materia específica de su Bachillerato. Es decir, Matemáticas en Ciencias, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en Ciencias Sociales, Latín II en Humanidades y Fundamentos del Arte II en Artes. Las pruebas de Matemáticas y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales fueron "difíciles", mucho más de lo esperado, según protestaron los alumnos. En Valencia, los bachilleres han iniciado una campaña de recogida de firmas en internet, que ya tiene casi 27.000 apoyos. Buscan "soluciones" ante la que califican como la prueba "más difícil de todos los años". Los asturianos continuaron hoy con sus protestas por el extenso temario de Historia de España, superior al de otras comunidades, y reclaman una EBAU común para toda España.

Sobre ello, se ha manifestado esta mañana la portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, que ha anunciado la creación de un grupo técnico de trabajo para detectar y corregir las "incidencias" en la dificultad de la Selectividad de diferentes comunidades autónomas para garantizar la "equidad" de los estudiantes de toda España. "He observado que había algunas incidencias que señalaban a ciertas dificultades diferentes y eso es lo que vamos a tratar", explicó Celaá, que, no obstante, rechaza crear una EBAU única para toda España. "Si por única entendemos exacta no, no es necesario, sería un empobrecimiento del currículo", defendió. "Lo que el Gobierno va a hacer es garantizar la equidad, lo que no significa una prueba exacta para todas las comunidades autónomas, pero sí que tengan el mismo grado de dificultad", apunto.

Por su parte, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) cree que el sistema actual "funciona bien" y que es igualitario en cuanto a nivel de dificultad en todas las comunidades autónomas. "Consideramos que la EBAU es una prueba de acceso a la universidad que funciona bien y que, por ese motivo, cualquier intento de cambiarla debería hacerse desde el más amplio consenso educativo y tras un riguroso análisis de la realidad", señalan los rectores. Así, la Crue recuerda que cada comunidad autónoma decide, dentro de unos márgenes "muy tasados", qué examen concreto pone, y añade: "No hay ningún informe académico que sostenga con datos contrastados que hay pruebas más fáciles que otras". En este sentido, asegura que las diferencias que pueda haber en los resultados de la EvAU no se explican por la mayor o menor dificultad de las evaluaciones, sino "por otro tipo de condicionantes socioeconómicos". Además, recuerda que las pruebas suponen el 40% de la nota de acceso a la Universidad; el 60% restante de la nota de Bachiller.

En trece sedes de Asturias, esta tarde se desarrollarán los exámenes de Cultura Audiovisual II, Historia del Arte y Geología. Y a continuación los de Artes Escénicas, Geografía y Biología. Mañana será el último día de EBAU, luego empezará la elección de carrera.