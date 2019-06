Teresa Mallada: "La única conjetura posible es que Alfredo Canteli sea alcalde de Oviedo"

"La única conjetura posible y razonable es que Alfredo Canteli sea alcalde" de Oviedo, señaló ayer la candidata autonómica del PP, Teresa Mallada, que confía en que se logre un pacto con Ciudadanos para que el centro-derecha recupere después de cuatro años el poder en la capital asturiana. Sobre la posibilidad de que se alcance ese acuerdo PP-Ciudadanos Mallada afirmó: "somos prudentemente optimistas".

Mallada subrayó ayer que el hecho de que Adrián Barbón "amenace" a Ciudadanos en el ámbito autonómico supone "una demostración de su desesperación por contradecir lo que decidieron los vecinos de Oviedo" y conseguir que sea reelegido el socialista Wenceslao López, para lo que sería necesario un nuevo tripartito, en esta ocasión integrado por el PSOE, la formación naranja y la "marca blanca" de Podemos en la ciudad, Somos.

La alcaldía de Oviedo es ahora mismo el principal "campo de maniobras" de la política regional. "Es la prioridad", reconocía ayer un dirigente socialista del oriente de Asturias. Y es, además, la negociación que puede condicionar el resto de los pactos en la región. Porque, aunque el futuro presidente autonómico, Adrián Barbón, señaló claramente el lunes que las agrupaciones locales tienen autonomía para decidir los pactos, en otras formaciones no tienen tan claro que eso sea cierto. De hecho, en el seno del PP y Ciudadanos la mayoría de los dirigentes cree que el PSOE buscará un pacto "global", en consonancia con lo manifestado con algunos dirigentes del centro-derecha sobre la conveniencia de una negociación "global", "de conjunto".

En las elecciones municipales al Ayuntamiento de Oviedo se impuso el PP, que logró 9 concejales, por los 8 del PSOE, los 5 de Ciudadanos, los 3 de Somos Uviéu y los 2 de Vox. La mayoría absoluta se sitúa en 14 concejales, por lo que PP y Ciudadanos no necesitarían otro apoyo si alcanzan un acuerdo. No ocurriría lo mismo con un pacto PSOE-Ciudadanos, pues se quedarían a un voto de la mayoría absoluta. Pero la formación naranja ya ha anunciado que no pactará ni con Vox no con Podemos, por lo que esta segunda opción parece a día de hoy muy remota.