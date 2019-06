Frente común de Galicia y Castilla y León por una selectividad única

Galicia y Castilla y León hacen frente común para lograr una prueba de Evaluación de Bachillerato (EBAU), la antigua selectividad, común para todos y no pruebas "con exigencias desiguales". En el Congreso de los Diputados, Ciudadanos y PP ya han alzado su voz para avanzar en ese objetivo. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, anunció ayer una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para reclamar la implantación de la "selectividad única" en España y garantizar que la dificultad de la prueba no dependa del territorio donde se realice el examen.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, urgió una prueba común y no más pruebas "con exigencias desiguales" entre comunidades. El criterio de la Universidad de Oviedo, más tibio que sus vecinos gallegos y castellanoleoneses, cuyo rector eludió ayer abundar en la polémica, es el de avanzar hacia un modelo con "una dificultad similar" en todo el territorio nacional. Ayer fue la última jornada de la EBAU en Asturias con exámenes como el de Dibujo Técnico, Física, Griego o Diseño, de la fase de admisión.

Entre tanto, bachilleres de todo el país se han unido en la plataforma Change.org para hacer ver a la sociedad que el procedimiento actual "no es equitativo y justo" y reivindican, a través de una recogida de firmas, el apoyo de la ciudadanía "para que todos los alumnos jueguen con las mismas cartas y tengan las mismas reglas". "Por una EBAU única", encabezan su manifiesto que, al cierre de esta edición sumaba 38.142 adhesiones. Recuerdan que pese a existir distrito único universitario, el examen para el acceso a la educación superior se realiza de forma independiente en cada autonomía, tanto en contenido como en fechas por lo que, denuncian, "se vulnera la equidad, principio fundamental de nuestra Constitución". Los chavales reclaman un examen único, como en los concursos oposición a escala nacional, donde las pruebas se organizan "el mismo día, basadas en los mismos contenidos y con criterios objetivos", indican. Los futuros universitarios, agregan, se juegan el acceso a la carrera deseada con una importante repercusión económica para la familia, ante la falta de idéntico criterio de evaluación para todos.