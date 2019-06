Asturias tiene las dos únicas playas de baja calidad del Cantábrico, según la UE

Tres de cada cuatro zonas de baño analizadas en Asturias superan los parámetros de calidad más estrictos de la Unión Europea y el 95 por ciento son al menos "buenas", pero el litoral asturiano tiene también los dos únicos espacios del Cantábrico español donde las aguas tienen una condición "pobre" o "insuficiente". El último informe europeo anual sobre el estado de las aguas, hecho público ayer, sitúa en las playas primera y segunda de Luarca y en el arenal de Bañugues (Gozón) los "puntos negros" de la costa a un paso del verano. Todo el resto de la orilla merece mayoritariamente la calificación de "excelente": así están 53 de las setenta áreas evaluadas en 62 arenales. También hay diez playas de agua considerada "buena" y cuatro puntos de medición que sólo llegan a "suficiente": Poo, en Llanes; dos zonas de análisis en Santa Marina (Ribadesella) y Serantes, en Tapia de Casariego.

La caracterización se establece según una clasificación cuyos fundamentos se detallan en la directiva europea sobre la gestión de las aguas de baño, que analiza el grado de concentración en las aguas de las bacterias fecales "escherichia coli" y "enterococos intestinales", consideradas nocivas para la salud humana. Las conclusiones divulgadas ayer por la UE, las más recientes disponibles pero basadas en los análisis efectuados a lo largo del año pasado, casan aproximadamente con los que maneja el Gobierno del Principado. La directora de la Agencia Asturiana de Sanidad Ambiental y Consumo, Rosa Urdiales, destacó ayer que sus cifras hablan de un 76 por ciento de playas con calidad "excelente" y sitúan los únicos problemas en la primera y segunda de Luarca y en Bañugues. La recopilación de datos del Gobierno regional se ha efectuado, según Urdiales, a partir de 186 inspecciones en las que se evaluó la calidad de 62 zonas y se analizaron 632 muestras de agua.

El informe ha detectado medio centenar de zonas de baño de condición "insuficiente" en toda España, donde la cualidad de "excelente" se alcanza asimismo en una abundante mayoría cifrada en el 87 por ciento de los espacios analizados.

En el entorno de las playas señaladas como las menos saludables de Asturias se discrepa en algún caso de la fiabilidad o el grado de actualización que denota el análisis europeo recién divulgado. El Alcalde de Valdés en funciones, Simón Guardado, asegura que la situación en la clasificación de las playas de Luarca se debe a que se fue acumulando algún análisis negativos anterior. El regidor entiende que las aguas son recomendables para el baño, el margen de lo diga Europa, porque "no hay elementos que nos digan que ha cambiado nada". "En el verano pasado el Ayuntamiento hizo análisis propios y fueron negativos", dice el Alcalde, quien pide "más seriedad". Guardado entiende que el informe que se conoció estos días "es el mismo que el del año pasado por estas fechas". "Si se basara en datos actuales tendría en cuenta los análisis que se hicieron el año pasado y todos fueron negativos" a bacterias y otro tipo de agentes contaminantes.

La mala calidad de las aguas de la playa de Bañugues (Gozón) está relacionada con los vertidos procedentes de la red de saneamiento pendiente de ejecutar. La presencia de aguas fecales en el río anexo que se detecta en ocasiones se vincula con los reiterados fallos de sistema de bombeo de la estación situada en la parroquia de Santolaya de Nembro.

"Está claro que es un problema de saneamiento, que esperemos se solucione pronto. Aún así la situación actual no es la de antes", señaló la dirigente vecinal de Bañugues, Esther García, que añadió: "Esa mala calidad de las aguas no me la creo; si no, ¿por qué viene tanta gente a bañarse cada año? Hay un problema de saneamiento, pero no pasa nada, el agua está tan bien como en otros sitios". No se termina de creer el informe ambiental.