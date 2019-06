El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, no seguirá en la política a corto plazo, según confirmó ayer en la ruedas de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Martínez, exalcalde de Siero, aparcará su actividad política cuando el Gobierno regional de Javier Fernández deje de estar en funciones, en el plazo aproximado de un mes, según comentó después de ser preguntado sobre si se ve con opciones de repetir en el Ejecutivo que liderará Adrián Barbón. "Cada uno toma sus decisiones en un momento determinado y yo he tomado hace tiempo la decisión de no continuar en la actividad política", respondió el consejero de Presidencia. "Ahora estoy centrado en culminar esta etapa y la importante responsabilidad que el presidente del Consejo de Gobierno me ha otorgado en estos siete años. Sólo puedo mostrar el agradecimiento por la confianza a mi Presidente e intentar culminar mi trabajo de la mejor manera posible", añadió Martínez, que declinó extenderse sobre su futuro profesional.

Martínez, licenciado en Geografía, se afilió a los 18 años al PSOE y fue secretario general de Juventudes Socialistas en Oviedo y posteriormente en Asturias. Cercano al sindicato UGT, ha sido uno de los hombres de confianza de Javier Fernández al que apoyó en la crisis interna del PSOE tras el comité federal del 1 de octubre que desembocó en la dimisión de Pedro Sánchez.