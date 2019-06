Manuel Villa-Cellino y Mary Paz Pondal, distinguidos por los asturianos en Madrid

Dos asturianos, con dos trayectorias muy diferentes en lo profesional, que no en cariño por la tierra que los vio nacer, han sido galardonados con los dos títulos más destacados que concede el Centro Asturiano de Madrid.

El economista Manuel Villa-Cellino recibió ayer el de "Asturiano universal" concedido al alimón por los Centros Asturianos de Madrid y Tres Cantos, las Casas de Asturias de Alcalá de Henares y de Alcobendas y la Asociación Cultural Asturiana "La Tarabica" de Guadarrama. Villa-Cellino es presidente del Patronato de la Fundación Antonio de Nebrija y del Consejo Rector de la Universidad del mismo nombre, de la que fue rector y cofundador en 1993, fecha en la que su presentador en el acto de ayer, Gustavo Suárez Pertierra, estaba al frente del Ministerio de Educación. Villa-Cellino recibió la distinción como reconocimiento a "su compromiso con la cultura, la investigación y la docencia a nivel internacional", que ha situado a esta joven Universidad en 2019 en el segundo puesto del prestigioso U-ranking en el área de docencia.

Manuel Villa-Cellino es un habitual del Centro Asturiano de Madrid, ciudad en la que reside desde hace más de treinta años: "Me hace especial ilusión porque cuando era joven recorría los montes y me preguntaba qué habría al otro lado del siguiente. Cuando me fui a estudiar a Bilbao y a Barcelona comencé a descubrir todos esos horizontes que para los asturianos son tan importantes. Salimos de Asturias con una curiosidad muy grande y con muchas ganas de hacer cosas. En todas las tierras en las que he estado me han acogido de una forma tan buena que para mí refuerza esa naturaleza que siempre han tenido los asturianos de ser capaces de ir a trabajar a cualquier sitio al mismo tiempo que son un ejemplo de hacer un buen trabajo allí donde estén. Los asturianos siempre contribuimos al bienestar de la tierra en la que estamos", proclamó.

Gustavo Suárez Pertierra, en la misma línea, apuntó que "los asturianos solemos salir obligados de nuestra tierra y sabemos dejar nuestra impronta fuera de ella. Arropándonos en nuestra identidad, la utilizamos para que el resto del mundo sea mejor".

Veinticuatro horas antes, la actriz ovetense Mary Paz Pondal recibió de manos del presidente adjunto de la entidad, Andrés Menéndez, la "Manzana de oro", la más alta distinción que concede esta institución de la que Pondal es socia -y muy activa- desde hace años. Pondal se hizo acreedora al galardón "por su brillante carrera, su trabajo como actriz y su gran calidad como rapsoda", técnica que utilizó en un emocionante discurso de agradecimiento "un canto a la amistad y a las relaciones interpersonales muy poético". La glosa de la actriz asturiana, previa a su inclusión en la pomarada de oro, corrió a cargo del veterano periodista Javier de Montini, que dio sus pasos iniciales en la profesión en los albores de los años 60 en LA NUEVA ESPAÑA antes de dar el salto a Madrid, donde desarrolló su labor especializándose en la denominada prensa del corazón que le llevó, entre otros muchos puestos relevantes, a la dirección de la revista "Lecturas", a la que estuvo ligado hasta 2006.

Mary Paz Pondal es una actriz de larga trayectoria que ha trabajado en más de cincuenta películas entre las que destacan dramas como "Canción de cuna" o "Tristana" y comedias tales como "El astronauta" o "El padre de la criatura". Además, ha participado en numerosas obras teatrales como "La Celestina" o "La novia del Príncipe".