El "Príncipe", a lo que mande la OTAN

El pasado febrero, los soldados de la Brilat destacados en Koulikoro, Malí, repelieron un brutal ataque de Al Qaeda. El coronel Manuel Pérez López, jefe del regimiento "Príncipe", resaltó ayer, durante los actos del 53º aniversario de la Brilat, la manera "sobresaliente" en la que los soldados solventaron esta crisis. "No pasó nada, gracias a Dios, a los soldados de la Brilat, que respondieron conforme han sido entrenados y salvaron al personal de la base. Así se lo ha reconocido la UE y así se lo reconocerán nuestras Fuerzas Armadas", destacó.

Al jefe militar de Asturias le quedan seis meses al frente del regimiento y su balance no puede ser más positivo. "Me siento un asturiano más", comentó. En 2020, López ya no estará, pero será un año importante. El batallón "San Quintín" estará disponible para desplegarse con la brigada "Punta de lanza" (VJTF) de la OTAN en caso de crisis. No hay nuevas misiones cerca. "Posiblemente, en 2021, iremos a un nuevo escenario y posiblemente a Malí", indicó Pérez. Como se ve, el arco de tiempo para las misiones se amplía, al finalizar las que se desarrollaban en Líbano y Kosovo. Precisamente del Líbano regresaron el pasado mes de mayo unos 200 soldados del batallón "Toledo". Tanto ésta como la de Malí "han sido misiones complicadas", añadió Pérez.

El aniversario de la brigada a la que pertenece el "Príncipe", con base en el cuartel "Cabo Noval" de La Belga (Siero), se celebró con una parada militar que tuvo que luchar contra las inclemencias del ciclón "Miguel". Medio millar de soldados aguantaron a pie firme y en manga corta la frías ráfagas de viento y los chubascos, en un acto al que también acudieron, entre otras autoridades, el presidente de la Junta en funciones, Pedro Sanjurjo, la Delegada del Gobierno, Delia Losa, el de Defensa, coronel Vicente Bravo Corchete, y el jefe de la Zona de Asturias de la Guardia Civil, coronel Francisco Javier Almiñana.

Durante la parada se entregaron medio centenar de condecoraciones. Luego, se invistió como Caballero Azor -con la entrega de la boina gris de la Brilat- al jefe del V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias, el teniente coronel castropolense Álvaro Díaz, así como al comandante del puesto de la Guardia Civil de Noreña, el subteniente Gonzalo Lorenzo. La UME ha facilitado al "Príncipe" medios e instalaciones, han colaborado en la recuperación de vehículos en ejercicios de fuego real, en reconocimientos médicos urgentes en misiones y en las jornadas de formación de combate en subsuelo. Además, dos alumnas del Nuestra Señora de Covadonga de Noreña, Ana y María Alonso, recogieron el Premio Regional de los Premios Ejército 2019, por un "Diario de un viaje al Líbano", que ilustra, con vídeos, cartas y fotos la experiencia de las familias de los soldados en misión en el exterior.