El holandés herido en la Senda del Oso se recupera ya en casa

Joel Arnoldus de Bruine Abbink, el holandés que se despeñó en el tramo de la Senda del Oso en Teverga al ceder una barandilla, el pasado 21 de mayo, se recupera ya en su casa de Oviedo tras recibir el alta hospitalaria a finales de la semana pasada. El letrado de De Bruine, Carlos Rodríguez Méndez, aún no ha presentado una reclamación por los daños sufridos. Esto se debe a que todavía hay que valorarlos. El herido está pendiente de pruebas diagnósticas y su recuperación será lenta, según indicó el abogado. Todavía desconocen si necesitará rehabilitación y cuánto tiempo durará.

La lista de lesiones sufridas por el holandés por la caída de cinco metros al lecho del Teverga podría crecer todavía más. Inicialmente se le diagnosticaron una fractura del tercio superior del esternón, fractura del tronquín derecho, fractura del platillo vertebral superior, fracturas en cuatro costillas, probable fractura de la extremidad anterior de los primeros arcos costales y escoliosis dorso-lumbar de doble curvatura.

Aún se desconoce contra qué administración se dirigirá la reclamación. Sentencias del TSJA de principios de la pasada década indican que la responsabilidad recae en la Mancomunidad de los Valles del Oso, aunque el letrado del holandés no descartó emprendes acciones contra el Principado de Asturias. Lo consideran fuera de toda duda es que se debería haber garantizado el buen estado de las barandillas, máxime cuando días antes se había producido la muerte de un cicloturista segoviano en una zona relativamente cercana, en el concejo de Proaza. En un comunicado, el holandés lesionado advirtió de que, si no se toman medidas urgentes, el suyo no será el último accidente de la Senda del Oso.