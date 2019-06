Oviedo, epicentro de la incertidumbre en los 22 municipios pendientes de pactos

El PSOE se asegura Gijón, Avilés, Siero, Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Llanera l Cs puede estrenar alcaldías en Colunga y Amieva

l. b. (oviedo), r. v. (gijón), a. f. (avilés), m. r. (siero), m. a. (langreo), a. i. (llanera), m. g. s. (carreño), e. g. c. (llanes), c. m. (ribadesella), d. á. (cangas del narcea), c. c. (parres) y a. m. s. (navia)

11.06.2019 | 02:00