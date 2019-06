Barbón aprieta a Cs: "Lo que pase en Oviedo influirá en la negociación regional"

El líder de la Federación Socialista Asturiana (FSA) aprieta a Ciudadanos. Adrián Barbón lanzó ayer un mensaje nítido y rotundo al partido naranja: "Lo que pase en Oviedo influirá en la negociación regional", admitió el vencedor de las elecciones autonómicas, ante las conversaciones abiertas con vistas al pleno de constitución del ayuntamiento, que tendrá lugar este sábado al igual que el resto de corporaciones locales de Asturias. La FSA quiere garantizarse la "triple corona", los principales ayuntamientos de la región, Oviedo, Gijón y Avilés, antes de meterse a fondo en las negociaciones sobre la gobernabilidad del Principado, donde los socialistas tienen el amplio margen de maniobra que supone contar con 20 de los 45 diputados autonómicos, a solo tres de la mayoría absoluta.

"Para nosotros es fundamental saber lo que va a pasar en Oviedo", reconoció Barbón al término de la ejecutiva autonómica de la FSA, que decidió nombrar una comisión para, llegado el caso, tratar de "desbloquear" las negociaciones municipales desde el ámbito regional. "Ciudadanos tiene la capacidad de decidir porque le han dado esa responsabilidad los electores. De Ciudadanos depende que Oviedo vuelva al 'gabinismo' o consolide otro proyecto encabezado por Wenceslao López", planteó el secretario general de los socialistas asturianos, quien dejó entrever que el PSOE no apoyará para la Alcaldía de la capital al candidato del partido naranja, Ignacio Cuesta, al afirmar que "hay esas dos posibilidades exclusivamente y Ciudadanos tiene que elegir, como está eligiendo en otras partes. Por cierto, en Madrid ha elegido que la extrema derecha esté en la Mesa y dirija los debates del Parlamento", un mensaje no exento de cierto tono de reproche a la basculación del partido de Rivera a posiciones más netamente de derechas. Juan Vázquez, el cabeza de lista autonómico de Ciudadanos, respondió sobre la marcha, echando balones fuera: "Conmigo no ha habido negociación autonómica ni nadie se ha puesto en contacto conmigo; no sé de qué hablan", afirmó el exrector.

La ejecutiva de la FSA también decidió ayer que la comisión para intervenir en negociaciones locales esté integrada por la secretaria de Organización, Gimena Llamedo, y el secretario de Política Municipal, Iván Fernández, además del propio Barbón. Esta comisión será la garante de hacer cumplir los estatutos aprobados en el 39.º congreso federal para que tanto los acuerdos de gobierno locales como el apoyo a un candidato que no sea socialista sean aprobados por la militancia en votación secreta, para evitar situaciones críticas como la que se dio con la abstención para que gobernase Mariano Rajoy. Además, la ejecutiva autonómica ha sido avisada para estar disponible en la tarde del viernes o el sábado por la mañana, en caso de que fueran necesarias reuniones de última hora. Barbón sí avanzó que podrían tener encaje "orientaciones globales" para acuerdos con otros partidos y reconoció que "la relación con IU es buena" aunque "por discreción" evitó pronunciarse sobre las sensaciones que tiene de hacerse con las 17 alcaldías donde ganó el PSOE pero sin mayoría absoluta.