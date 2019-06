Javier Fernández recuerda que él no ha cambiado de criterio sobre la abstención para facilitar la gobernabilidad

El presidente del Principado en funciones, Javier Fernández, ha querido recordar esta mañana que él no ha cambiado "en absoluto" de criterio respecto a la necesidad de que el desbloqueo de la situación parlamentaria en el Congreso pase por "permitir que gobierne la lista más votada, y en este caso la única que puede gobernar", la que lidera Pedro Sánchez. Fernández aludía así, tras presidir el jurado del premio Princesa de Asturias de la Concordia, a su posición en el convulso otoño de 2016, cuando la apuesta por la abstención para dejar gobernar a Rajoy fracturó el PSOE y dejó al presidente del Principado al frente de la gestora del partido. De entonces a ahora, "el que no ha cambiado de criterio he sido yo", apunta.

Entonces, Fernández y otros dirigentes socialistas defendieron una postura distinta al "no es no" ante Rajoy que defendía Sánchez y que finalmente hizo fortuna en el partido. Ahora que algunos los rectores del nuevo PSOE de Sánchez incitan al PP a la abstención, y recuerdan aquella de 2016 que finalmente se materializó en contra de la parte sanchista del partido, el presidente asturiano resalta las analogías que pueden detectarse entre esta situación y aquella. Recuerda que él no ha cambiado de postura y que también entonces "había una situación de bloqueo y sólo tres opciones, una tercera repetición de elecciones, apoyarse en los partidos nacionalistas que ya habían empezado a caminar por la senda del secesionismo o permitir que gobernase la lista más votada. Yo no he cambiado el criterio de que para desbloquear situaciones así lo mejor es ésta última opción".