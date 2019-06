PSOE e IU acuerdan dar los gobiernos en litigio "a la fuerza de izquierda más votada"

Las comisiones negociadoras de las direcciones regionales del PSOE e IU están de acuerdo en favorecer el gobierno de la lista de izquierda más votada en los ayuntamientos que los resultados electorales abren a la negociación entre ambas fuerzas. La directriz que esta mañana ha difundido mediante un comunicado la Federación Socialista Asturiana (FSA) coincide con la acordada ayer por la coordinadora de IU de Asturias y pone en una situación compleja a varios ayuntamientos. Se dará paso al partido de izquierdas más respaldado, dice la FSA, "bien con el apoyo explícito a los candidatos y candidatas de izquierdas, allí donde fuera necesario, bien con la abstención".

En conjunto, hay seis alcaldías pendientes de un acuerdo entre IU y PSOE y algunas especialmente conflictivas. El acuerdo de los socialistas de Castrillón para apoyar la permanencia de IU en el sillón consistorial de Piedras Blancas quedó ayer en el aire por la perseverancia de los candidatos de IU de Carreño, donde la fuerza más votada es el PSOE pero necesita de los votos de la coalición, de presentar candidatura a la alcaldía para buscar el apoyo de Somos, que ya tienen, y el PP. El acuerdo regional afecta explícitamente a Carreño, toda vez que la FSA precisa en su comunicado que "las formaciones políticas firmantes acuerdan, en caso de no ser la fuerza más votada de ambas organizaciones, no presentar candidatura con el objetivo de que terceros no puedan modificar o alterar los términos del acuerdo suscrito entre la FSA e IU de Asturias".

Este convenio supondría también que IU debería devolver la alcaldía de Llanes al PSOE, una cuestión que no está nada clara por las reticencias de los candidatos de IU, y que lo mismo debería suceder con la de Parres. En ambos casos, los socialistas están a un concejal de la mayoría absoluta, una distancia salvable con el apoyo de la coalición. En Navia y Cangas del Narcea, el panorama está más despejado hacia un gobierno socialista.