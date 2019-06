"No soy un traficante, la droga era para consumir con mis amigos", dice el madrileño pillado con hachís, coca y éxtasis en el Aquasella

El juicio contra J. G. F., un madrileño al que cogieron con hachís, cocaína y éxtasis (MDMA) en el el festival Aquasella de 2016, quedó esta mañana visto para sentencia después de que el acusado, estudiante de Ingeniería, negase haber vendido droga: "No soy un traficante, nunca me he dedicado eso. La droga era para consumir con mis amigos". El joven, residente en Getafe, donde dice haber seguido un tratamiento de deshabituación del consumo de drogas, estuvo avalado por hasta cuatro amigos, quienes aseguraron haber comprado droga y habérsela entregado a él para sortear un control de la Guardia Civil a la entrada de la acampada del Aquasella. La fiscal no solo ha mantenido su petición de tres años y medio de cárcel para el acusado y el pago de una multa de poco más de mil euros, sino que ha pedido que se investigue por falso testimonio a los cuatro amigos en el juicio celebrado esta mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo

El 25 de julio de 2016, los guardias de paisano que había alrededor de un control de la Benemérita a la entrada de la acampada del Aquasella, observaron cómo J. G. F. lanzaba una riñonera sobre la valla del recinto. No hicieron nada en ese momento, simplemente siguieron al joven, que sorteó sin problemas un control policial y se dirigió al lugar donde había lanzado el bolso. Una vez allí, otro joven le entregó la bolsa. Los agentes entonces le requirieron para mostrar el interior de la riñonera. Allí había nueve gramos de hachís, casi cinco de cocaína y tres de MDMA, todo ellos dispuesto en pequeñas bolsitas, como si fuesen a ser vendidas. Además, en las bolsas había arroz, una legumbre con propiedades secantes que los traficantes utilizan para evitar la humedad de la droga.

La fiscal sostiene que la droga es excesiva para un consumo diario. Aduce que estaba dividida para su venta y que los amigos del acusado no fueron capaces de decir cómo habían comprado la droga y cuánto habían pagado por ella. Uno de ellos aseguró que, por un gramo de coca, había pagado 30 o 50 euros, una cantidad que no se corresponde con el precio real. Por otro lado, la fiscal llamó la atención sobre el hecho de que la droga incautada era de una gran pureza, de un 75 por ciento, un argumento más para considerar que era para la venta.