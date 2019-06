El candidato socialista a la alcaldía de Llanes, resignado: "Lo intentamos con todo, pero no pudo ser"

"El PSOE fue el partido más votado, subimos en votos y nos quedamos a 36 votos de la mayoría absoluta. Nos sentimos legitimados para formar gobierno y lo intentamos con todo el mundo con distintas fórmulas y propuestas y ninguna se concretó", ha señalado el candidato socialista a la alcaldía de Llanes, José Herrero.

"La otra variable es la de IIU que con un pacto a nivel regional entre las dos direcciones generales deciden saltárselo. Cada uno allá con su conciencia en ese sentido", ha indicado el dirigente del PSOE llanisco, quien ha lamentado que se haya perdido "la ocasión de hacer un pacto para conseguir un gobierno más estable que el cuatripartito".

En su opinión se han concretado dos bloques: "El PSOE por un lado y los cuatro partidos por otro. Me da la impresión de que no son la opción que los votantes querían, por mucho que el Alcalde diga que el cuatipartito junto logró 500 votos más que el PSOE, pues ellos perdieron votos y nosotros los ganamos. Acepto el juego democrático pero no lo comparto", ha indicado Herrero.

"Espero que un nuevo cuatripartito no suponga para Llanes el desastre de los últimos cuatro años en todos los sentidos. Fue una experiencia muy nefasta. Yo era optimista en llegar a un acuerdo por lo ocurrido en el seno del cuatripartito y por los resultados de IU o Foro, con una pérdida importante de apoyos que significó un castigo de sus votantes. Creo que nunca hubo voluntad por parte de ningún partido en llegar a un acuerdo con nosotros. Pudo más el antiPSOE de algunos que buscar a un gobierno estable que mirase hacia adelante y buscase los mejor para los llaniscos", ha señalado Herrero, tras una asamblea del partido..