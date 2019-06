IU amenaza con la expulsión a los ediles de Carreño y Llanes si no apoyan al PSOE

La tensión de los ayuntamientos con mayorías de izquierdas inestables, aquellos en los que PSOE e IU se necesitan mutuamente para gobernar y una de las partes aún no lo tiene claro, derivó ayer en advertencias de expedientes que pueden concluir en expulsiones para los concejales de IU que no se atengan a la directriz regional sobre pactos. A apenas 48 horas de los plenos de investidura, las direcciones regionales de PSOE e IU trataron ayer de hacer valer el acuerdo que han alcanzado para repartirse las alcaldías que dependen de sus pactos, reclamando cada uno a los suyos respeto a la literalidad del convenio en el que se pide facilitar el gobierno de "la fuerza de la izquierda más votada", pero la resistencia de los ediles electos de la coalición en Llanes y Carreño, resueltos a hacer lo posible por cerrar el paso a los socialistas, obligó ayer a la coordinadora regional a amagar con ponerse seria.

Blandiendo con una mano la resolución refrendada el miércoles sobre el mecanismo de los pactos locales y con la otra los estatutos de la organización, la cúpula regional advierte de que "los concejales que no sigan los acuerdos generales serán objeto de expedientes disciplinarios que pueden concluir en expulsiones" y hace un último emplazamiento a la entrada en razón, "un llamamiento al respeto a esta organización y a su capacidad para dirigir la política general".

Hablan expresamente de Llanes, donde la reedición del cuatripartito que hace cuatro años desalojó al PSOE de la alcaldía (IU con PP, Foro y Vecinos por Llanes) está ya firmada ante notario. Dicen en Oviedo que el pacto es "inaceptable" y conminan a sus compañeros de Llanes a rectificar, a "no apoyarse en la derecha" y a respaldar al PSOE como fuerza más votada. Lo hacen a sabiendas de que en ese intento ya fracasaron hace cuatro años y con la vista puesta, también y sobre todo, en Carreño.

En Carreño, la socialista Amelia Fernández necesita el apoyo de IU para revalidar la alcaldía, pero el candidato de la coalición, Ángel García, ha anunciado su pretensión de presentar su candidatura en contra de la directriz de su partido. Necesita el apoyo de Somos, que ya tiene prometido, y el del PP, que aún no se ha pronunciado. La coordinadora de IU advierte en un comunicado, hablando en general, de que "aún se está a tiempo de reconducir la situación, por lo que se espera que en las próximas horas se atienda a este llamamiento para respetar los acuerdos del máximo órgano de dirección entre asambleas y evitar sanciones que nunca son buenas para la organización".

De las últimas alcaldías en litigio, el cumplimiento estricto del acuerdo garantizaría para el PSOE, entre otras, las de Cangas del Narcea, Navia y Parres, además de las de Llanes y Carreño. A cambio, en Castrillón, con el PP como fuerza más respaldada y con IU por delante del PSOE en votos, la coalición retendría el bastón de mando con la aquiescencia socialista y de Podemos. Pero eso es sólo la teoría. La resistencia de la coalición a facilitar el paso al PSOE en Carreño y Llanes había hecho dudar a los socialistas de Castrillón, pero ayer las asambleas de las dos organizaciones dieron de paso el pacto.

La advertencia que al respecto hizo ayer la Federación Socialista Asturiana (FSA) resalta, mientras tanto, la importancia de respetar el pacto global bipartito para "facilitar gobiernos municipales fuertes que garanticen el impulso de políticas progresistas", bien con el apoyo explícito, bien con la abstención. Añade además una coda expresamente adaptada al caso de Carreño: la alianza, precisan, incluye el compromiso de, "en caso de no ser la fuerza más votada de ambas organizaciones, no presentar candidatura para que otros partidos no puedan alterar los términos del acuerdo suscrito".