El Principado publica el concurso de méritos para 1.340 puestos de jefatura

El Principado publicó ayer en su Boletín Oficial (BOPA) la convocatoria del concurso de méritos para 1.340 puestos de jefatura en la administración autonómica. El anuncio oficial de este concurso permite al Gobierno regional cumplir en el tramo final de su mandato con el requerimiento realizado por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo, ante la demora en la ejecución de una sentencia, ratificada por el Supremo, que tumbó el procedimiento de nombramientos de los ejecutivos socialistas basado en la libre designación.

El BOPA publicó el pasado lunes la relación de puestos de trabajo (RPT), un documento necesario para poder convocar el concurso de méritos. Ambos documentos han generado en las últimas semanas una gran controversia en el ámbito de la función pública asturiana. Un portavoz del sindicato USIPA confirmó ayer a este periódico que estudia recurrir aspectos puntuales de este concurso como, por ejemplo, el hecho de que algunos de los puestos se salgan de las directrices fijadas inicialmente por la administración regional o que no se valore de forma adecuada la experiencia acumulada por los funcionarios que han estado más de dos años en la situación de comisión de servicio porque "salen perjudicados, por ejemplo, frente a los que han estado en adscripción provisional a quienes se les reconoce todos los años que han estado en esa situación".

El sindicato USIPA, por un lado, y el colectivo Conceyu por otra Función Pública, por otro, habían pedido a los juzgados de lo contencioso administrativo que requiriesen al Principado la convocatoria de los concursos de méritos para cubrir más de 1.340 jefaturas y 74, respectivamente. Pero la convocatoria, asumida por la consejería de Hacienda y Sector Público, encontró resistencias internas. Algún secretario general técnico argumentó que no procedía cambiar el catálogo de empleos del Principado en el tramo final de la legislatura porque ello podía suponer una intromisión en el margen de maniobra del futuro Gobierno regional, que tiene la competencia de decidir la estructura organizativa autonómica. Además, UGT, CC OO y ANPE votaron contra las bases del concurso de méritos, una negativa que, no obstante, no impidió al Gobierno regional saliente seguir adelante con dicha convocatoria, publicada finalmente en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) de ayer.