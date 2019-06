Revuelta en Izquierda Unida: "Nos debemos a los vecinos, sus intereses no están en Oviedo"

IU de Llanes y de Carreño, pese a las amenazas de expulsión, no están dispuestos a obedecer las directrices de los dirigentes autonómicos de la coalición para respaldar al PSOE en ambos concejos.

"Por encima de los dirigentes regionales está la militancia llanisca, que es a la que nos debemos y que ha dejado muy claro que no quiere que gobierne el PSOE". Estas palabras, pronunciadas ayer por un afiliado de IU de Llanes pretendían resumir el sentir de los miembros locales de la coalición, que, reunidos en asamblea, han respaldado la reedición del cuatripartito que, junto Vecinos por Llanes, PP y Foro, ha gobernado en el concejo desde 2015.

La coordinadora de IU en Llanes y edil electa Priscila Alonso aseguró que la firma del pacto de gobierno, ayer ante notario, no se hizo con la idea "de desautorizar" a la dirección regional de la formación, "ni de fastidiar a nadie". Alonso, a primera hora de la tarde, aseguró que estaba a la espera de "acontecimientos", de mantener conversaciones "con Oviedo" y de una reunión con los afiliados de IU en el municipio. Alonso acudió a los comicios del 26 de mayo dejando clara su intención de no aliarse con los socialistas llaniscos, alegando que la idea de lo que es la gestión municipal de ambos partidos está muy alejada. "Yo no soy quien decide. Tengo muy claro lo que firmé. Y la asamblea de Llanes, también", se limitó a decir Alonso, quien destacó que no desea "ni desautorizar a nadie, ni mantener una guerra abierta con Oviedo".

Más de lo mismo en Carreño. "Nos debemos a nuestros vecinos y sus intereses no están ni en Oviedo ni en Salamanca". Así de rotundo se mostró, ayer, el candidato de Carreño por IU, Ángel García, tras conocer el acuerdo de la dirección regional para apoyar la lista más votada que, en este caso, es el PSOE, con 7 ediles frente a los cinco que obtuvo la coalición. Así que IU Carreño continuará adelante y presentará a su candidato en el Pleno de constitución de la Corporación, mañana, "independientemente de acuerdos regionales". IU contará con los votos de los dos ediles de Somos, que así lo decidieron el miércoles en asamblea. Apoyo que IU agradece "enormemente". "La gente nos votó para que les representemos, vamos a apostar por el cambio, porque el PSOE no ha gobernado bien en veinte años y debemos ser coherentes para dar una estabilidad", agregó García.

Si bien, falta saber la postura del PP, con tres concejales, y presumiblemente llave de gobierno. Los populares se reunieron ayer y según su candidata, Joana Canals, no tomaron ninguna decisión. Será hoy cuando el PP se reúna de nuevo y a última hora de la tarde dé a conocer su decisión.