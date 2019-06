Ripa responde a Piernavieja que "Podemos ha batido el récord mundial de primarias"

El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, esquivó la respuesta directa a las críticas del exdiputado Héctor Piernavieja, que dimitió de su cargo en el Consejo Ciudadano Autonómico de la formación y se despidió con un duro alegato contra la dirección regional. El líder de la formación en Asturias se limitó a "agradecer a Piernavieja su labor como diputado" y sin responder a su demanda de adelantar la próxima asamblea circunscribió su respuesta a un "está en su derecho de plantear cualquier propuesta que considere oportuna". Sí se refirió a la legitimidad de su liderazgo en la organización recordando al dirigente dimisionario que "llevamos quince primarias en los últimos cinco años. Podemos ha batido el récord mundial de procesos de primarias, una cada cuatro meses". A juicio de Ripa, lo que toca tras el fracaso de las autonómicas es "un proceso de debate, de pensar en común, de unidad, de escuchar activamente y de necesitarnos todos".

Repitió que pese al fracaso Podemos Asturias obtuvo en las pasadas elecciones autonómicas "los mejores resultados de España" y en réplica a las declaraciones en las que Pablo Iglesias descargaba la responsabilidad del fracaso en "la falta de liderazgo autonómico" se declaró "orgulloso de todos los candidatos que se han presentado a nivel municipal y autonómico en Podemos Asturias. Todos han dado lo máximo posible", dijo el secretario general, que resaltó que "en Asturias hemos mejorado los resultados obtenidos con IU en las generales" y tras reconocer que "tenemos que mejorar la implantación territorial" se reiteró "orgulloso de las personas que han dado la cara para tratar de cambiar las cosas en situaciones difíciles, en ayuntamientos con redes clientelares en ocasiones muy asentadas".

Podemos, por lo demás, no ha mantenido contacto alguno con el PSOE en la negociación pendiente sobre el futuro de la legislatura autonómica que está a punto de comenzar. "No sabemos lo que pretenden trasladar a nivel autonómico", ha señalado Ripa, que sí tuvo una valoración de su propia actitud y de las de los demás, fundamentalmente las de IU y PSOE, en la negociación de acuerdos para la constitución de los ayuntamientos en las sesiones plenarias de mañana. Frente al acuerdo global de directrices que han alcanzado las otras fuerzas de la izquierda, "nosotros en los ayuntamientos defenderemos lo mismo que siempre", ha dicho el secretario general de Podemos Asturias, "que cada municipio debe ser autónomo en la toma de decisiones". Se manifestó en contra del "cambio de cromos de unos por otros" y aseguró que "no proceden pactos locales, sino específicos en cada lugar. Eso es respetar a los vecinos de cada municipio".