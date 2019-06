Los bañistas declaran la guerra al tabaco

Los asiduos a Rodiles aplauden la iniciativa de que los arenales de la ría de Villaviciosa sean ya playas sin humo. El concejo maliayés es, junto a Soto del Barco, con Los Quebrantos, pionero en poner en marcha esta medida. Las burgalesas María Teresa y Guadalupe Ruiz aprovecharon ayer los rayos de sol que calentaban al mediodía en la conocida como la playina de Rodiles. A su juicio, "es una maravilla" que no se fume en el arenal porque "tirar las colillas está feo". La primera considera que "la medida está perfectamente y debería estar regulado por ley". Su hermana considera "estupendo que no fume nadie". Las también hermanas Begoña y Tomasa Ruiz comparten la misma idea: "Debería haberse hecho antes".

Se trata de una propuesta educativa y de concienciación social, impulsada por la Consejería de Sanidad, y que ya se ha puesto en marcha como experiencia piloto en los arenales de Misiego, Miami y El Puntal, en Villaviciosa. Aquí se promoverá que no se fume en las en áreas señalizadas, excepto en los espacios al aire libre de los locales de hostelería. La medida pretende, además, proteger del humo del tabaco a niños y adolescentes. Como es una recomendación, saltársela no conllevará sanción, aunque sí tirar las colillas.

El director general de Salud Pública, Antonio Molejón, y el jefe de servicio de Promoción de la Salud, José Ramón Hevia, explican que una colilla tarda en degradarse en el mar entre nueve y once años y, además, arrastra al agua 4.000 sustancias que lleva concentradas. "Cada colilla contamina unos ocho litros de agua", apostillan, y en España se generan 32.000 millones al año. Por fortuna, no todas acaban en los océanos.

Bañistas y usuarios como los sierenses Eladio Roza y Mari Carmen Sánchez ya están concienciados de los efectos perniciosos del tabaco no sólo para la salud, sino también para el medio ambiente. "Estamos encantados", manifiestan. Aunque Julia García ve "bien" la medida, agrega que "no podemos poner tantos límites al ser humano, pues no le queda espacio para poder vivir". Isabel Berros es fumadora y da ejemplo guardando cada colilla en un botecito de plástico, consciente de su poder contaminante.