"Deserción" masiva en el seno de Foro Ponga

El presidente de Foro Ponga y candidato municipal, Enrique Llamazares, no tomará hoy posesión como concejal y todo apunta a que abandonará el partido. Los malos resultados -Foro sumó 3 ediles, por los 4 del PSOE-, sumados al hecho de que ya no reside en el municipio explican la "deserción". No es la única baja: casi todos los miembros de la lista han rechazado entrar en la Corporación. Sólo Menchu Sánchez y Evangelina Pérez parecen dispuestas a continuar, informa C. CORTE.