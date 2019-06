Izquierda Unida no presentará batalla al PSOE en San Martín ni en Cangas del Narcea

El PSOE gobernará en Cangas del Narcea y San Martín del Rey Aurelio, al decidir los militantes de IU en ambos concejos no presentar batalla. En San Martín, IU no presentará hoy candidatura a la Alcaldía, según decidió una asamblea local dividida. El PSOE tiene ocho concejales frente a los cinco de IU, que podría contar con el apoyo del edil de Podemos, pero que necesitaría más respaldos: del PP, con 2 ediles, y Ciudadanos, con uno. El coordinador de IU, Marcos Miranda, dijo: "Esto es lo que determinó la asamblea, que es soberana y es la que tiene que decidir", en claro mensaje a los dirigentes autonómicos de la coalición, que exigieron apoyar al PSOE. "No dan los números", apuntó.

En Cangas del Narcea, los afiliados de IU votaron anoche entre tres alternativas: gobernar con el PSOE, hacerlo con el PP o irse a la oposición. Ganó la primera opción por unanimidad y la coalición tendrá en el futuro gobierno dos concejalías, aún por decidir, que ocuparán Laura Álvarez y Aurelio Linde.