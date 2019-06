Podemos rechaza el "cambio de cromos" municipal por "respeto" a los vecinos

Las tensiones en los contactos para desatascar las últimas alcaldías que dependen de los acuerdos de la izquierda sumaron ayer la pieza que faltaba. Podemos entró en el juego de acuerdos y desencuentros que ha unido a PSOE con IU y ha roto por dentro a la coalición denostando los "cambios de cromos" en la negociación municipal. Sin citar expresamente el pacto de reparto de las otras dos fuerzas de la izquierda, el secretario general de la formación morada en Asturias, Daniel Ripa, dijo que "en los ayuntamientos nosotros defenderemos lo mismo que siempre, que cada municipio debe ser autónomo en la toma de decisiones".

En las últimas horas de la cuenta atrás hacia la constitución de las nuevas corporaciones locales, Ripa separó ayer a Podemos del modus operandi trazado por PSOE e IU, cuyas direcciones regionales acordaron facilitar el gobierno de la fuerza de la izquierda más respaldada allí donde tengan poder para ello, y apostó por dejar hacer a los territorios. "No proceden los pactos globales, sino los específicos en cada lugar", porque en eso consiste para ellos, remata, "respetar a los vecinos".

La matemática electoral municipal pone en manos de las marcas locales de Podemos unas pocas decisiones capaces de influir de modo más o menos decisivo en la formación de gobiernos locales en Oviedo, Carreño, Ibias o Aller. "En cada ayuntamiento donde está Podemos", abunda Ripa, "se está negociando el futuro en función de lo que pensamos que es mejor para ese lugar", contraponiendo sin ambages esa filosofía a "una dinámica de pactos globales que excluye los intereses locales y que prima los de partido frente a los de los vecinos. En eso estamos ahora", resalta, "intentando sacar lo mejor posible en cada ayuntamiento en cuanto al programa y al futuro de esos lugares. El resto de partidos harán lo que considere oportuno".

De momento, los otros dos de la izquierda han considerado oportuno dirigirse en este ámbito de manera exactamente opuesta, instruyendo a sus concejales sobre el modo de proceder para facilitar allí donde sea posible el gobierno de una de las dos fuerzas. El escenario de la búsqueda del entendimiento pasará de pantalla, mientras tanto, a partir del lunes, cambiando la negociación municipal por los primeros contactos hacia la constitución de la nueva Junta General del Principado, prevista para el día 24. De momento, Ripa dice no tener noticia alguna del PSOE. En el primer punto del orden del día tendrán, esto sí, las negociaciones para configurar la Mesa del Parlamento autonómico y la necesidad de hacer valer sus opciones en una posición de mayor debilidad respecto a la legislatura recién concluida. Con su fuerza reducida a menos de la mitad de los nueve diputados que tenía, los cuatro de la formación morada deberán hacer frente a un escenario nuevo en el que ya han asumido que el candidato socialista, Adrián Barbón, no les necesita para asegurar su investidura, pero desde los primeros días siguientes a las elecciones se han ocupado de recordarle que su mayoría no bastará para tomar después todas las decisiones.

"Orgullo" ante la crítica

Respecto a las ampollas internas que ha levantado su batacazo electoral, o al descargo de responsabilidades que Pablo Iglesias ejecutó el pasado fin de semana culpando del fracaso a la falta de liderazgo autonómico, Ripa se pronunció al fin ayer diciéndose "orgulloso de todos los candidatos que se han presentado a nivel municipal y autonómico en Podemos Asturias. Todos han dado lo máximo posible", dijo el secretario general, que admitió que tienen que "mejorar la implantación territorial", pero rechazó a su modo la crítica de su líder estatal con esa satisfacción con "las personas que han dado la cara para tratar de cambiar las cosas en situaciones difíciles, algunos en ayuntamientos con redes clientelares muy asentadas".