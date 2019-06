Ribadesella: el pacto con Cs acerca al PSOE a la Alcaldía, pero no asegura su elección

PSOE y Ciudadanos hicieron ayer oficial el pacto que acerca al socialista Ramón Canal a la Alcaldía de Ribadesella. Un objetivo que aún no está conseguido, porque los cuatro concejales del PSOE y el único edil del partido naranja no suman los siete ediles en los que se sitúa la mayoría absoluta. Pero la falta de entendimiento entre el resto de las formaciones (Foro, PP y Pueblu) hace que Canal se postule como la opción más clara para presidir el gobierno municipal. El pacto PSOE-Cs es "programático" y el candidato de Ciudadanos, Luis Fuentes, ocupará una concejalía aún por definir. "Buscamos puntos de encuentro en nuestros programas, renunciando a alguno de los puntos de desencuentro", afirmó Canal. Entre las prioridades, la remodelación del puente sobre la ría, el saneamiento de los pueblos, la búsqueda de aparcamiento en la villa y crear una residencia de ancianos en el concejo. Canal no cierra la puerta a que otros partidos entren en el gobierno si hoy apoyan su investidura.