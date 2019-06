Ana González toma las riendas y reclama diálogo: "Gijón no puede perder más tiempo"

Manos socialistas y de mujer sostienen de nuevo el bastón de mando del Ayuntamiento de Gijón. Ana González se convertía ayer en la quinta cabeza visible de la ciudad en la actual etapa del municipalismo democrático: la tercera mujer de forma consecutiva. Sus antecesoras -la socialista Paz Fernández Felgueroso y la forista Carmen Moriyón- presenciaron en lugar de honor el Pleno en el que González asumió desde la ilusión, la consciencia y la responsabilidad la Alcaldía de "la ciudad en la que he decidido vivir, aquella con la que más me identifico, la que mejor me ha recibido y la que más me ha dado".

González fue nombrada alcaldesa como cabeza de lista de la candidatura más votada el 26M. Los 46.465 votos de los gijoneses al PSOE convirtieron en regidora a quien, en la votación de ayer en el Pleno, sólo cosechó doce de los veintisiete votos posibles: los once del grupo socialista y el de Aurelio Martín, único edil de IU. Ciudadanos, Foro, Podemos, PP y Vox no votaron a González. Tampoco le hicieron frente con un candidato alternativo.

La elecciónfue recibida entre aplausos por una militancia socialista repartida entre el Salón de Recepciones, el de Plenos y la plaza Mayor, donde compartieron espacio con una manifestación de afectados por la estafa de las clínicas odontológicas iDental. Ocho años ha tenido que esperar el PSOE gijonés para recuperar el liderazgo de la ciudad, que inesperadamente le arrebató en 2011 un Foro recién llegado a la arena política asturiana.

No es de extrañar que el actual secretario general de la Agrupación Socialista, Iván Fernández Ardura, no dejará de sonreír en su primera asistencia a un Pleno municipal. La misma satisfacción se podía ver en los rostros de otros socialistas invitados, como la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo; el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, el senador Francisco Blanco y el exportavoz municipal, José María Pérez.

"Yo no soy politóloga ni analista pero miro los datos de frente: el 34,2% de los votos fueron para el PSOE. La primera fuerza a mucha distancia de la segunda. Los gijonesas y gijoneses han dicho que quieren volver al PSOE y a su proyecto de ciudad", dijo González en la primera de sus dos intervenciones. Aún no era alcaldesa. Fue en esa intervención donde empezó a desgranar sus compromisos de gobierno.

Desde duplicar el número de plazas de 0 a 3 años a la gratuidad del autobús hasta los 16 años pasando por planes de empleo para los colectivos más desfavorables, conciertos como vía de relación con las entidades del tercer sector, la apuesta por la innovación, una reforma total de la política social, el impulso a las infraestructuras pendientes, la revisión del servicio de ayuda a domicilio, un urgente plan de barrios y la igualdad entre hombres y mujeres como eje estratégico con unidades de género en todas las concejalías.

Ya como Alcaldesa se comprometió con el impulso de nuevos espacios empresariales en Naval Gijón y La Camocha, con la limpieza y el reciclaje, con un "Gijón concebido para el paseo", con la puesta en marcha de la depuradora del Este y "velar por las aguas porque no podemos consentir que se repitan imágenes de un Cantábrico enlodazado en la playa de San Lorenzo, con el impulso del plan de vías y con "un área metropolitana de la que Gijón sea motor participando en ella y e incorporando sus principales señas de identidad".

Que la visión de género marcará su mandato lo dejo González más en claro. En la chapa que lució en su blusa con el lema "Mujeres, adelante. Ni un paso atrás", en su recuerdo a las educadoras de Skolae llamadas a declarar en los tribunales, en su denuncia de las mil mujeres asesinadas por sus parejas en los últimos 16 años, en el orgullo de que Gijón fuera con la Casa Malva un referente en la atención a las víctimas de violencia de género y en el guiño a Les Comadres y la Asociación de mujeres por la igualdad de Barredo como promotoras del Tren de la Libertad "que convirtió nuestra ciudad en un foco de la cuarta ola del feminismo". González comprometió su palabra en la lucha por situar a Gijón en la vanguardia de la igualdad.