Carambola del PP en Ibias: su única edil, nueva alcaldesa

La fuerza menos votada será la que gobernará Ibias en los próximos cuatro años. Gemma Álvarez, la única concejala del PP en la Corporación, ha sido investida alcaldesa gracias a los apoyos de los dos concejales de Nós por Ibias y de Foro, dejando en la oposición al PSOE, con cuatro ediles, que votaron en contra la investidura de la popular. La del PP fue finalmente la única candidatura que se presentó a la Alcaldía en el pleno de ayer.

Desde las elecciones se fue fraguando el acuerdo entre Nós por Ibias, Foro y PP, en el que, según explican sus portavoces, el punto principal del acuerdo es conseguir dejar a un lado las siglas políticas y trabajar de forma conjunta por el municipio. "Lo que teníamos claro todos, y de no ser así no se hubiese llevado a cabo nada, es que debíamos olvidarnos de grupos políticos y empezar a trabajar juntos por el municipio", subraya Gemma Álvarez.

En la composición del equipo de gobierno entrarán las tres fuerzas, recayendo la primera y segunda tenencia de alcaldía en los concejales de Nós por Ibias, Sandra Linares y José Luis Díaz, y la tercera, en el edil de Foro Noé Collar. Además, también han establecido que en la concejalía de Obras, por ser la que más peso tiene en un Ayuntamiento, estarán todos implicados, al igual que a la hora de elaborar los presupuestos.

"Queremos que todo sea acordado entre los cinco", subraya la nueva alcaldesa.

Además, no se olvida del PSOE. "Los queremos tener en cuenta si ponen buena fe y ganas de trabajar. En los últimos cuatro años se dejó al margen a la oposición, pero no nos gustaría que pasase de nuevo, aquí estamos todos para trabajar por el concejo y no creemos que dejar de lado un sector del municipio sea coherente", apunta Álvarez.

La ya exalcaldesa Silvia Méndez (PSOE) explica que no presentó su candidatura porque conocía el pacto existente entre las otras fuerzas, y "cinco son más que cuatro". Como única oposición, asegura que le interesa trabajar por Ibias: "Estaremos ahí donde nos necesiten los vecinos".