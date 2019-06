"Diálogo real", exige la oposición a Amelia Fernández, que resiste al frente de Carreño

Las lágrimas de la socialista Amelia Fernández, nada más ser proclamada ayer alcaldesa de Carreño, fueron de emoción pero también de alivio. La oposición en bloque (IU, PP y Somos) quería desbancarla del sillón de mando y a punto estuvo de conseguirlo. Poco antes de las once de la noche del viernes, al PSOE le llegó su salvavidas: el reñido no de los populares a apoyar a Ángel García, cabeza de lista de la coalición. Aunque en su intervención Amelia Fernández tendió la mano al diálogo, los reproches no tardaron en salir: "Uno de los temas estrella de esta campaña electoral fue la limpieza viaria, asumimos el compromiso de avanzar en la mejora del servicio. Al Partido Socialista le preocupa, además, otro tipo de limpieza: la del juego político. El límite que no deberíamos cruzar -y que se cruzó, según ella- es el del todo vale". Al otro lado encontró la réplica. IU le pidió que el diálogo sea "real y no sobre el papel". Y Somos, mucho más duro, insistió en que lo que vienen ahora son "otros cuatro años de lo mismo: ¿es que nadie se aburre?".

Un salón de plenos lleno hasta la bandera, en el que fueron mayoría los simpatizantes socialistas, presenció ayer una investidura por momentos comedida y por momentos bronca. Juanjo Fernández, que se estrenó como portavoz del grupo municipal del PSOE, pidió "no lanzarse a la arena política para destrozarnos unos a otros". Justo antes había tomado la palabra el edil de Somos, Carlos López, quien confesó haberse quedado con "sabor agridulce". Remaron por el cambio, pero se quedaron en la orilla. Como estaba previsto, sus dos concejales votaron a favor de investir como alcalde a Ángel García, de IU, con cinco ediles. El empate en apoyos -siete PSOE y siete IU + Somos- obligó a hacer una segunda vuelta de votaciones, que ganaron los socialistas por ser la lista más votada.

"Se ha perdido la oportunidad para decir no a la falta de dirección. No hubo valentía, por comodidad, por miedo o por costumbre. Si a algunos eso les vale, allá ellos", dijo López en clara referencia al PP. Su portavoz, Joana Canals, aparentemente nerviosa, se limitó durante el pleno a desear que "entre todos podamos conseguir lo mejor para Carreño y para los ciudadanos". Fuera del Ayuntamiento, la abogada aclaró que su partido lo intentó "hasta el final" y "luchó" para apartar al PSOE de la Alcaldía. Los principales escollos fueron tres, en su opinión: las negativas a celebrar un encuentro IU-Somos-PP, a suprimir la plusvalía y a ceder una concejalía delegada de Medio Rural. Las dos últimas peticiones eran "insalvables" para la coalición, que nunca barajó que los populares entrasen en su gobierno por una patente diferencia ideológica.

Amelia Fernández recogió ayer el bastón de mando "con la misma ilusión, las mismas ganas y la misma fuerza que hace cuatro años". "Porque Carreño -añadió- se merece lo mejor, daremos lo mejor de nosotros mismos". "Es evidente que la composición de la Corporación marca, además, la necesidad de llegar a acuerdos para avanzar en la búsqueda de soluciones a los desafíos que afronta Carreño, y en estos años esa necesidad se ha convertido, a juicio del PSOE, en una virtud innegable", expresó. Distinto análisis hizo la oposición. Ángel García, sin discurso escrito, le recordó que hace cuatro años, en su investidura, había afirmado exactamente lo mismo y, sin embargo, no acercó posiciones para gobernar. "Esperamos que no sea, una vez más, palabrería, que el diálogo sea real y no sobre el papel. No estamos aquí para defender los intereses de un partido, sino los de todos los vecinos. Y defenderlos incluso si van en contra de un partido. Si el planteamiento de la alcaldesa es colaborar, nos tendrá a su lado. Si lo que quiere es distanciamiento y enfrentamiento, entonces IU estará enfrente", precisó.

García resistió las presiones regionales y se presentó para alcalde. La directiva autonómica interina de IU amenazó esta semana con abrir expedientes que podrían concluir en la expulsión a los concejales que se saltasen el pacto con la Federación Socialista Asturiana (FSA), consistente en apoyar las candidaturas más votadas de la izquierda. "Agradezco el apoyo recibido en la calle. Ganamos las elecciones en Candás con 1.432 votos y eso, como candasín, hace que sienta orgullo. Tenemos cinco concejales -dos más que en el anterior mandato- y eso nos da un empujón enorme y nos carga las pilas. Vamos en la buena dirección", indicó el cabeza de lista de IU.

El apoyo de Somos a Ángel García lo justificó Carlos López así: "Carreño necesita romper con esta monotonía". Y añadió, también en referencia al PP, que "nuestro contrato es con los ciudadanos, no con un partido que está a kilómetros de aquí". Sus últimas palabras fueron de optimismo: "Hay mucha gente que no para de decirme que está harta. Hoy no pudo ser, pero quién sabe...". Tras el pleno, López aclaró a los medios de comunicación que seguirán "intentándolo a lo largo de la legislatura o, por lo menos, enfocaremos una línea de trabajo conjunta con IU".