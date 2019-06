La participación ciudadana, base del gobierno de Pérez en Valdés

En Valdés no hubo sorpresas. El socialista de 30 años Óscar Pérez se convirtió en alcalde del concejo con el único apoyo de los ediles de su formación. En sus primeras palabras, aseguró que promoverá la participación ciudadana en la vida política e institucional municipal. Ciudadanos, PP, FAC y Avanza Valdés (agrupación formada por Podemos, IU y Equo) evitaron darle su apoyo explícito. Ciudadanos presentó como candidata a la Alcaldía a su líder, Teresa Suárez, aún sabiendo que no saldría investida y en un claro intento de escenificar su oposición al proyecto socialista. Suárez logró el apoyo de la única concejala de FAC y de sus concejales electos. El PP, también llamado a hacer oposición, no votó a favor. El ya joven regidor de Valdés recogió el bastón de mando de manos del alcalde saliente, Simón Guardado. Este último se mostró visiblemente emocionado y fue el único socialista miembro de la Corporación saliente que se dejó ver en el pleno, una ausencia que evidenció el distanciamiento con el ya alcalde del mismo signo.