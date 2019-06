Siero, a por otro mandato de consenso

Los socialistas sierenses lograron, ayer, en el pleno de conformación de la Corporación municipal, la mayoría absoluta que no les brindaron las urnas para investir a su candidato a alcalde. Ángel García González inicia un nuevo mandato con una situación más favorable que la que tuvo en el anterior. Es la que le permiten los doce concejales obtenidos, que se quedan a uno de la mayoría, pero muy por encima de los siete que tuvieron estos últimos cuatro años.

Fue Eduardo Martínez Llosa, exalcalde y ahora único representante municipal de Foro, principal apoyo de los socialistas en el anterior mandato, quien le entregó el bastón de mando a Ángel García. Llosa (59 años) presidió con Tarik Vázquez (26) la mesa de edad, al ser los ediles más veterano y más joven de la Coporación, respectivamente.

Precisamente, fue Llosa el único candidato que rehusó presentarse a la votación de alcalde, que fue secreta y en una urna. Le dio su apoyo a García, respetando el respaldo que los sierenses dieron al PSOE en las urnas, explicó. Anunció que seguirán en la misma línea de consenso y de alcanzar acuerdos de estos años.

"Ser alcalde es algo muy difícil de conseguir, muy duro de mantener y muy fácil de perder", reconoció García en su discurso. "Conseguirlo por segunda vez, que tus vecinos y vecinas te elijan para seguir, me llena de felicidad y hace que mi compromiso con este Ayuntamiento sea aún mayor si cabe; nos dejaremos la piel en ello", prometió.

El regidor sierense hizo gala de su voluntad de seguir llegando a acuerdos con los grupos de la Corporación: "No renunciaré a nuestros principios ni a nuestro programa electoral, pero no excluyo los del resto de grupos. Puedo asegurarles que soy radical en mis ideales, pero pragmático en mis objetivos. Un pragmático moderado en el espacio del centro izquierda". De esta forma, respondió al candidato de PP, Cristóbal Lapuerta, después de que el popular le indicara que espera que la casi mayoría de los socialistas "no sea un rodillo para que convierta a la oposición en un convidado de piedra". García le anunció que no será así y apuntó que "un gobierno necesita oposición, oponentes que nos ayuden a mejorar, pero no tanto enemigos que desacrediten en todo momento o acusar de los logros no obtenidos". Además, abogó por el lado humano de la política.

La concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, también votó al candidato socialista, con la confianza de que no les defrauden y apoyen sus proyectos. En total, Ángel García sumó 14 apoyos. PP, Somos, Ciudadanos y Vox votaron a sus propios candidatos. A su vez, los tres concejales de IU votaron en blanco.

La mayoría de los 25 ediles de la nueva Coporación de Siero, con ocho partidos políticos representados, optaron por prometer el cargo. Sólo los tres del PP -Cristóbal Lapuerta, Juan Aurelio Bode y Hugo Nava- prefirieron jurar. El candidato de IU, Edgar García, y el de Somos, Javier Pintado, así como la edil de la formación morada, Patricia Serna, aprovecharon para argumentar su promesa y no juramento en sus convicciones republicanas. Los miembros de la Corporación recogieron sus medallas de concejales y, tras el pleno, posaron juntos en la foto de familia.