Los socialistas, al gobierno de Parres tras integrar a Foro en su equipo

El alcalde de Parres, Emilio M. G. Longo (PSOE), inició ayer su discurso de investidura recordando que la lista socialista fue la más votada en el municipio. Lo dijo a modo de reproche contra quienes intentaron sacar adelante en el concejo un cuatripartito anti-PSOE desde la misma noche electoral del 26 de mayo. "La democracia no debería tener atajos y la voluntad de los ciudadanos no debería ponerse en entredicho", subrayó. Y los asistentes estallaron en aplausos. Dicho esto, aclaró: "Pero no dedicaremos un minuto a nada que no sea hablar de los retos del concejo, que queremos asumir desde hoy".

El apoyo de los tres concejales de Foro fue fundamental ayer para que Longo consiguiera el bastón de mando (juntos suman nueve de los trece concejales). Un pacto a cambio del cual los foristas obtienen una liberación y una concejalía aún por definir.