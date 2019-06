La felicitación de un vecino de El Valle, una de las más especiales

Del aluvión de felicitaciones que recibió el sábado tras ser reelegida alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández López subraya tres. Aunque rápidamente puntualiza que "todas fueron especiales por cercanas y sentidas". La primera que destaca es la de Adrián Barbón, ganador de las elecciones autonómicas a la presidencia del Principado y secretario general de la FSA, "al sentir el respaldo y la emoción de formar parte de un gran proyecto y una gran familia: la socialista asturiana". Las segundas felicitaciones, las recibidas de las asociaciones del concejo que le acompañaron en la investidura "demostrando su afecto, el fuerte compromiso con el municipalismo y sus deseos de seguir construyendo un Carreño mejor". Y la tercera enhorabuena que le marcó fue la que le llegó, no directamente sino a través de su hija Mari Carmen, de su "querido vecino" de El Valle Emilio Martínez, "Mili Repinaldo". "El paso de los años, por desgracia, van haciendo mella en él. No pudo acompañarme en esta investidura, al no estar en su mejor momento, y por eso, ambos tenemos pendiente celebrarlo conversando y paseando en la falda del Monte Areo, ahí donde los dos nos sentimos arropados".