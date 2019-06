Gijón: la Alcaldesa abraza la "marea rosa"

Ana González llegaba sobre las nueve y media de la mañana a los alrededores de Las Mestas con su camiseta rosa y el dorsal 2.387. Una más entre cerca de ocho mil participantes en la Carrera de la Mujer. Pero Ana González ya no es una más: es la Alcaldesa de Gijón. Y por eso los organizadores de la prueba le cambiaron el dorsal que traía de casa por otro con el número diez, anunciaron su presencia por megafonía y la colocaron en primera línea bajo el arco de salida de las solidarias deportistas.

Era su primer acto como Alcaldesa tras haber tomado posesión el sábado por la mañana en el salón de plenos de la Casa Consistorial. Un estreno que se convertía en todo un símbolo para la socialista que ha decidido incorporar con fuerza el mensaje feminista en la acción de gobierno. Su dorsal, como el de todas las participantes, exhibía el número 016 de atención a las víctimas de violencia de género.

Finiquitada su actuación institucional, González volvió a dejarse engullir por la "marea rosa". La Alcaldesa esperó a que pasasen las más rápidas para recorrer los cerca de seis kilómetros de la prueba a paso firme desde el pelotón de cola. "No es cosa de ponerme a correr y que todos me vean sudorosa pero a la meta voy a llegar", decía con buen humor a la salida de la prueba y tras apostar por incentivar el deporte en los colegios. Pasear es una de sus acciones, ir al gimnasio una rutina que espera mantener en su nueva etapa y el deporte no es ajeno a quien es cinturón negro de judo.

A su lado en la carrera, Leticia Quintanal y la exconcejala Lara Martínez con su hija. A la meta llegó, como había prometido, unos 56 minutos después pese a que por el camino un traspiés la dejara unos segundos en el suelo mientras alguien anunciaba que "se ha caído la señora alcaldesa". De dar cuenta del percance se encargaba la propia Alcaldesa con naturalidad y una sonrisa a quien le preguntase "¿qué tal la carrera?".

González compaginó darle a la zapatilla con besar y abrazar gijoneses. Algo que no para de hacer desde que fuera investida Alcaldesa. Y que siguió haciendo toda la mañana de domingo porque ya aseada -y sin camiseta rosa reivindicativa pero con el mensaje "yo abrazo la diversidad" en una de sus ya populares chapas- hizo doblete en el recinto de la Feria de Muestras.

Plancha y libro

Un paseo por los pabellones donde se exhibían las mejores reses a concurso de la Feria de San Antonio y un encuentro con los miembros de la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón en su asamblea general. "He empezado mi primer día como Alcaldesa participando en actos que tienen que ver con la solidaridad y el compromiso, ¿se puede empezar mejor?", les dijo a los donantes en un pequeño discurso improvisado.

Entre acto y acto, más abrazos a quienes la iban reconociendo, la casualidad de encuentros con amigos y conocidos como María José Ramos -quien también incluyera la defensa de las mujeres en su acción política como concejala de Gijón y consejera del gobierno del Principado de Asturias y a quien González siempre señala al hablar de su etapa en el Instituto Asturiano de la Mujer- y un respiro para tomarse una caña en los bajos de El Molinón.

Tras las carreras, deportivas y no deportivas, comida en un restaurante del Puerto Deportivo con sus colaboradores y el mar Cantábrico de invitado. La tarde dominical fue más hogareña que no más descansada para la González no institucional. Sesión de limpieza y plancha porque "puse la lavadora hace tiempo pero tengo camisas sin planchar que veo que estoy necesitando", bromeaba, y, como recompensa para quien tiene en la lectura una pasión, un libro. "La novia gitana" de Carmen Mola es lo que empezó a leer como candidata a regir el destino de la ciudad en la que vive y lo que remataba ya como la mujer que hoy se sentará en la Alcaldía de Gijón.