El gobierno yerbato, por encima de ideologías

En Bimenes han vuelto a dar ejemplo de que otra forma de hacer política es posible. Defienden que por encima de las ideologías y de los partidos están los yerbatos. Y para muestra un botón: a Asturianistes por Bimenes les dieron mayoría absoluta las urnas y así y todo han querido tender la mano a la oposición e integrar, sin necesitarlo, a la única concejala de IU, Alazne Ceñal.

La buena sintonía ya se gestó en el pasado mandato. En las anteriores elecciones municipales, el PSOE consiguió cuatro ediles, lo que les convirtió en la lista más votada. Pero no contaba con que los tres concejales del PAS (Aitor García Corte, María Menéndez y Manuel Rodríguez) se unirían a los representantes de Xente Yerbato, Nati Canto, e IU, Julio Corte, para arrebatarles la Alcaldía con el cabeza de lista de los asturianistas como regidor.

Este tripartito superó con solvencia la desconfianza de que pudieran llegar a entenderse y llevar a buen puerto el gobierno yerbato. Sus integrantes no solo lo consiguieron, sino que también han estrechado más los lazos. Julio Corte dimitió por cuestiones personales y le sustituyó Alazne Ceñal, haciéndose cargo de las competencias de Obras y Urbanismo. La sintonía entre unos y otros siguió siendo muy buena, tanto, que a la hora de concurrir a estos comicios municipales, los tres del PAS se presentaron bajo las siglas de Asturianistes por Bimenes y le hicieron hueco a Nati Canto. Incluso, se plantearon y estudiaron ir a las urnas de la mano de IU, en coalición. Pero al final, el proyecto no cuajó.

Parece que no ha sido necesario, pues Aitor García Corte, que repite como alcalde yerbato otros cuatro años más, explica que nada más conocer los resultados electorales cogió el móvil para hacer una primera llamada. Telefoneó a Alazne Ceñal para invitarla a entrar en su gobierno, a pesar de haber conseguido una aplastante mayoría con seis ediles. Ahora suman siete con IU, frente a los dos del PSOE. "Fueron buenos compañeros, ¿por qué dejarlos fuera?", reflexiona el primer edil. "La primera a la que llamé fue a Alzane y no lo dudó ni un momento", indica. "No nos hacía falta para nada, pero fueron buenos compañeros", insiste, por lo que tenía que haber recompensa. Esgrime que es posible este entendimiento también porque ambos partidos tienen "una ideología parecida", a lo que se une el "trabajo, la plena confianza en ellos, nunca se aprovecharon de nada, son buenos compañeros y buena gente". Además, comparten un programa electoral similar y aunque IU se incorpora al gobierno local sin pedir nada a cambio, el Alcalde promete tratar de "cumplir los proyectos" de unos y otros. Inicia el nuevo mandato con fuerza y haciendo una reflexión: "Lo peor ya lo pasamos".

"Trabajamos bien conjuntamente y decidimos que era bueno seguir juntos", esgrime. "La primera llamada que recibí el domingo de las elecciones fue la de Aitor", confirma. No lo dudó. "Queremos seguir trabajando como hasta ahora y teniendo una relación excelente", indica Ceñal. "Aunque somos partidos distintos, trabajamos todos a una en beneficio de los vecinos de Bimenes", subraya, a la vez que agradece la generosidad de Asturianistes por contar con ella.