Llanes: IU no votó al PSOE porque rechaza "la política que aplicó durante 28 años"

Totalmente convencida de su decisión y respaldada por la organización local de Izquierda Unida (IU). Así dice sentirse la única concejala de la coalición en el Ayuntamiento de Llanes, Priscila Alonso, después de desoír al secretario e Organización de la formación, Alejandro Suárez, quien al enterarse del pacto con Vecinos por Llanes, PP y Foro para reeditar el cuatripartito y alejar al PSOE del poder municipal, como ya ocurrió hace cuatro años, desautorizó el acuerdo e instó a la edil a facilitar el acceso al poder a los socialistas, la fuerza más votada, algo que finalmente Alonso decidió no hacer. Ayer se explicó: si IU no apoya al PSOE en Llanes es porque rechaza frontalmente "la política que aplicó en el concejo durante 28 años", entre 1987 y 2015, cuando gobernó con sucesivas mayorías absolutas.

La edil aún no sabe qué consecuencias acarreará su decisión de no apoyar al PSOE, pero afirma que fue "de los suyos" y recalca que ella no es "el enemigo" de Izquierda Unida. "Personalmente, hubiera sido peor para mí tener que seguir ese mandato", explica la concejala, ya que considera que su decisión ha ido en consonancia con lo que esperaban de ella los votantes llaniscos de IU. "Yo lo tenía claro y mi asamblea también", afirma, tajante, la concejala.

Con su voto, Priscila Alonso ha contribuido a que el cuatripartito pueda gobernar en Llanes cuatro años más con Enrique Riestra de (Vecinos por Llanes) a la cabeza, teniendo como socios, además de a los cuatro concejales de esa agrupación de electores, a los dos del Partido Popular y a los dos de Foro.

"Estos últimos cuatro años se hizo un trabajo de base y ahora es cuando los llaniscos se tienen que desabrochar el cinturón que se tuvieron que abrochar para acabar con la deuda municipal", apunta Alonso. Por eso, cree que otros cuatro años con el cuatripartito al frente del Ayuntamiento será algo "bueno" para Llanes, porque considera que el equipo del que lleva formando parte casi hace un año, desde que entró para sustituir en el cargo a Javier Ardines (asesinado en agosto de 2018), tiene ahora todo a favor para continuar trabajando en el proyecto que han venido desarrollando durante el pasado mandato.

Además, apunta que cree que también es el momento de seguir adelante con otros proyectos que comenzaron a impulsarse cuando el cuatripartito llegó al poder, en 2015, siendo el más importante de ellos la culminación del Plan General de Ordenación, que se aprobó de forma inicial poco tiempo antes de las elecciones y que está pendiente de que se contesten las alegaciones, la aprobación inicial y la aprobación definitiva.

En las pasadas elecciones locales, el PSOE consiguió ocho concejales, uno más que en los comicios de 2015, lo que provocó que se quedara a uno de la mayoría absoluta; en concreto, a 36 votos de alcanzar el poder de forma directa. Por su parte, todos los socios del cuatripartito perdieron votos excepto en el caso de Vecinos por Llanes, que sumó un nuevo representante, consiguiendo un total de cuatro. Por su parte, PP y Foro consiguieron en las urnas dos concejales cada uno (los conservadores repitieron resultado y los foristas perdieron dos ediles), mientras que IU logró uno, igual que en 2015. En definitiva, aunque en distinta proporción a la de hace cuatro años, los socios del cuatripartito consiguieron los números necesarios para volver a gobernar juntos.

Alonso seguirá durante este mandato al frente de las concejalías de Medio Rural y Playas y tendrá una liberación parcial.