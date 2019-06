Foro culpa a Ciudadanos de que no haya un gobierno de centro-derecha en Ribadesella

C. MURUZÁBAL

María José Bode. C. MURUZÁBAL

Ciudadanos ha sido el culpable de que el centro-derecha no esté gobernando en Ribadesella y sí lo haga el PSOE. Así lo consideran desde Foro: afirman que la postura del único edil del partido naranja, Luis Fuentes, en las semanas que fueron desde las elecciones municipales del 26 de mayo hasta el pleno de investidura del pasado sábado "no fue de negociación, sino de imposición". "No se puede intentar llegar a acuerdos con quien nunca tuvo intención de llegar a ellos", afirman desde la organización.

Desde Foro, cargan duramente contra Fuentes, con el que cuentan que mantuvieron "una sola reunión coherente", en la que hablaron de sus respectivos programas y de formas de gobierno, y apuntan a que a partir de ahí "en las reuniones se limitó a imponer su criterio". Un criterio que, según denuncian desde Foro, pasaba por que su candidata, María José Bode, no fuera la alcaldesa, algo que entienden que iba "en contra del orden que establecieron los riosellanos en las urnas, que no fue otro que Foro fuera el partido más votado del centro-derecha". Ante esa actitud, Foro decidió que no podía permitir que la fuerza menos votada (Cs) "decidiera el destino de Ribadesella en los próximos años" a cambio de sus exigencias.

Distintas palabras tienen para PSOE, Pueblu y PP, de los que destacan "la cordialidad en el trato" durante el periodo de negociación. De hecho, consideran que un pacto con el Partido Popular podría haber sido posible, pero para sumar la mayoría necesaria que habría llevado a Bode hasta la Alcaldía necesitaban también a Ciudadanos.

Sin embargo, el edil del partido naranja sí que llegó a un acuerdo con el PSOE, por lo que Fuentes va a ser parte del equipo de Gobierno de Ramón Canal durante estos próximos cuatro años. Un equipo al que le va a tocar gobernar en minoría, pues cuenta con cinco concejales (cuatro socialistas y Fuentes), mientras que la mayoría absoluta en Ribadesella se sitúa en siete, por lo que durante todo el mandato van a estar obligados a negociar.