Una pandilla de amigos marcada por la tragedia: dos fallecidos en un mes

La tragedia se cebó con un grupo de amigos. Dos de ellos faltan de la pandilla en tan solo tres semanas y su ausencia se debe a causas trágicas. En una foto difundida en las redes sociales se puede ver a David Carragal y a Mamel Castañón, dos amigos fallecidos recientemente. David Carragal, de 33 años de edad, murió a consecuencia de los fuertes golpes recibidos la madrugada del pasado lunes al salir de las fiestas del barrio de La Florida, en Oviedo. Su estado se había agravado desde el viernes y, pese a que luchó todo lo que pudo y los médicos hicieron "milagros", no pudo ser. Su muerte conmocionó a toda Asturias, especialmente a su localidad natal, Cudillero, y a Oviedo, donde vivía.

Mamel Castañón, de 43 años, falleció, también de madrugada, el domingo 26 de mayo. Castañón, un conocido jugador local de fútbol sala de 43 años, murió tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga cuando cruzaba la calzada en la calle Argüelles. El conductor, I. G. G., de 38 años, fue detenido por la Policía cuando regresó a casa horas después.

Mamel volvía de pasar la noche con varios compañeros del Boliches B, el equipo de fútbol sala con el que horas antes había disputado un partido de Liga contra el Valdesoto en Ventanielles. El jugador cruzó la carretera y cuando se dio cuenta fue golpeado por un vehículo que, según los testigos, circulaba a gran velocidad. David Carragal había pasado una noche con amigos en las fiestas del barrio de La Florida. "En menos de un mes, a dos personas de este grupo de amigos les arrebataron la vida. Primero a Mamel Castañón Osorio, atropellado por un cobarde que huye sin tan siquiera hacer amago de parar para auxiliarlo, y después a David Carragal, a manos de un grupo de desalmados. Que la justicia actúe contra esta gentuza, que destroza dos vidas y a dos familias para las que ya no habrá consuelo posible....", suplicaban ayer quienes los conocían.

Una tragedia, la de esta pandilla, que genera aún más indignación en las redes sociales. "Qué dolor... Qué injusticias... No hay derecho ... En unos días se olvidará hasta que vuelva a suceder... Esto no puede seguir así", comentaban al ver la foto de la pandilla que compartían dos hombres que ya no podrán sonreír junto a sus amigos.