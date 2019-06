"No podíamos dar la Alcaldía riosellana a Foro, que está desapareciendo", alega Cs

"Foro seguía una línea de imposición, lo quería todo". El único edil de Ciudadanos en Ribadesella, Luis Fuentes, ha salido al paso de las críticas vertidas por Foro, que le culpa de que el centro-derecha riosellano (incluido el PP) no alcanzara un pacto de gobierno que habría apartado al socialista Ramón Canal de la Alcaldía, y apunta a que la actitud de la candidata forista, María José Bode, unida a la situación del partido azulón, hizo que el concejal naranja tomara la decisión de aliarse con el PSOE.

"No la podía poner de alcaldesa para que gobernara cuando es de un partido que está desapareciendo y sin peso en el Principado. No nos podíamos permitir tener a Foro otros cuatro años y no tener ninguna inversión para Ribadesella", indicó Fuentes, quien afirmó que como punto intermedio propuso que el candidato del PP, Paulo García, fuera el alcalde. Una opción que, según Fuentes, no aceptaron en Foro, donde ponían como línea roja tanto la Alcaldía como algunas concejalías. Por eso, ante esta situación, Fuentes cuenta que habló con la directiva regional de su partido, que hasta entonces había preferido un acuerdo con las fuerzas de la derecha, y a partir de ese momento comenzaron las negociaciones con el PSOE, que acabaron en pacto.

Otro candidato de Ciudadanos que ha querido salir al paso de las críticas, esta vez del PP, ha sido el de Colunga, José Ángel Toyos, quien acusa al único edil popular, Justino Pérez, de mentir sobre la existencia de negociaciones al relatar "unos hechos ficticios que solo salen de su imaginación" y de "dar largas" a la hora de buscar un acuerdo de gobierno.