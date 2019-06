Los foristas ayudaron al PSOE a alcanzar cinco alcaldías por "intereses personales", según el PP

"Si hoy no hay un Gobierno de centro-derecha en Ribadesella es exclusivamente por la falta de responsabilidad de Foro". Según la candidata autonómica del PP, Teresa Mallada, sobre la mesa de negociación se pusieron varias ofertas; entre ellas, que Foro ocupara la Alcaldía durante dos años y el PP otros dos. Mallada tildó la postura de Bode en las negociaciones de "imposición", una palabra que también ha utilizado el candidato local, Paulo García. "No permitía en ningún momento que no fuese ella la alcaldesa, ha dicho Mallada sobre Bode. Lo ocurrido en Ribadesella con Foro, donde finalmente gobierna el PSOE en minoría con apoyo del edil de Ciudadanos, "evidencia que lo que pretende (Foro) es sacar adelante intereses personales y excluir al PP de las instituciones", como demuestra, en su opinión, que los foristas hayan propiciado que los socialistas alcanzaran cinco alcaldías.

El secretario general de Foro, Adrián Pumares, lo ve de otra manera: "El único motivo por el que no hay un gobierno de centro-derecha en Ribadesella es porque el edil de Ciudadanos, arropado por Mallada, antepone intereses personales a los intereses generales de los riosellanos". Acusó a Mallada de demostrar con sus declaraciones "que su única propuesta política es la mentira y el ataque a Foro".

Mallada tiene una versión bien diferente sobre lo ocurrido en Colunga, donde la abstención del único edil del PP, Justino Pérez, hizo que el PSOE revalidara la Alcaldía, acabando así con las perspectivas de Ciudadanos de conseguir su primer regidor en el Principado, puesto que había empatado a cinco ediles con los socialistas, aunque con menos votos populares. Según Mallada, "en Colunga se ha pagado la inexperiencia de Ciudadanos". La explicación: "Intentamos negociar con ellos pero nunca existió sobre la mesa una propuesta seria por el bien de los vecinos de Colunga", resaltó Mallada. La versión de Ciudadanos es radicalmente diferente: ofreció al PP todo lo que pidió su único concejal, excepto la Concejalía de Obras. La abstención de Justino Pérez propició que el PSOE continúe en el poder, al que accedió en 2003.