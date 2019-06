Recogen firmas para pedir justicia para David Carragal: "No es un accidente es un asesinato"

"No es un accidente es un asesinato, entre todos haremos justicia para David". Este es el mensaje que acompaña a la petición de firmas activa en Change.org para solicitar "justicia para David". Las más de 1000 firmas que acumula la campaña surgen a raíz de las declaraciones del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que calificó lo sucedido en las fiestas de La Florida de "un accidente que no debe volver a pasar". "Estoy seguro que los tres chavales (en relación a los detenidos) no querían llegar a ese final que, por desgracia, fue trágico. Estarán pesarosos de haberlo hecho. Unas copas, un poco de discusión y al final acabó así; que no vuelva a pasar", afirmó el Alcalde, tras el minuto de silencio que tuvo lugar a las doce de la mañana de ayer en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo.

"Los tres deberían ir a la cárcel de por vida. Queremos más seguridad y menos muertes", decían en uno de los comentarios de la plataforma de recogida de firmas. También hubo un mensaje directo al Alcalde: "Menos limpieza de papeles en las calles de Oviedo y más limpieza de asesinos".

Bajo el lema "Justicia para David" también se ha convocado a través de las redes sociales una concentración para este sábado en la plaza de la Escandalera (Oviedo) a las 18.00 horas.